Impulsan una iniciativa para que los adultos mayores puedan vivir con sus mascotas en geriátricos

La propuesta busca preservar el vínculo entre las personas mayores y sus perros y gatos al momento de ingresar a una residencia, y plantea que el acompañamiento de animales sea incorporado como una política de Estado.

Una iniciativa presentada durante el Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría busca que los adultos mayores que ingresan a residencias geriátricas de todo el país puedan continuar viviendo junto a sus perros y gatos.

El proyecto es impulsado por el Sindicato de Trabajadores Caninos y toma como referencia una normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires desde 2013, además de la experiencia desarrollada en Tucumán.

La propuesta apunta a extender este tipo de medidas a otras jurisdicciones.

El secretario general del sindicato, Matías Tomsich, explicó que la iniciativa surgió a partir de las consecuencias emocionales que puede generar la separación de las personas mayores de sus animales de compañía.

En ese sentido, sostuvo que las mascotas forman parte de la familia y que su separación puede representar una pérdida importante para quienes deben trasladarse a una residencia.

Durante el congreso también se presentaron estudios que señalan beneficios asociados a la convivencia con animales, entre ellos una reducción del estrés, una menor ingesta de medicamentos y un estímulo para la socialización.

La iniciativa también contempla el impacto que podría generar en quienes trabajan en las instituciones geriátricas.

De acuerdo con un informe presentado durante el encuentro, el 88% del personal de salud y asistencia consultado manifestó su aprobación a la propuesta y consideró que la presencia de animales puede contribuir a reducir tensiones y mejorar el clima laboral.

Además de preservar el vínculo afectivo de los adultos mayores con sus mascotas, el proyecto plantea que la medida podría favorecer la adopción de animales provenientes de refugios.

Para evitar que la implementación represente una carga económica adicional para las instituciones privadas o de asistencia pública, desde el Sindicato de Trabajadores Caninos proponen que el acompañamiento de mascotas se incorpore como una política de Estado.

La propuesta contempla la articulación y el financiamiento estatal de servicios especializados, como paseadores y adiestradores profesionales, con el objetivo de garantizar el cuidado adecuado de los animales y facilitar su convivencia con los residentes.

De esta manera, la iniciativa busca avanzar hacia un modelo de atención que contemple también los vínculos afectivos de las personas mayores y permita preservar la relación con sus animales de compañía durante su permanencia en una residencia geriátrica.