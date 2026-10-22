Continúan las obras de renovación de plazas públicas

En distintos barrios, se realizaron trabajos de mantenimiento, pintura y reparación de juegos y mobiliario

El Municipio de Moreno avanzó durante los últimos meses con el Plan de Puesta en Valor y Embellecimiento de los Espacios Públicos, que desarrolla la gestión de Mariel Fernández para mejorar y mantener la infraestructura de plazas y espacios públicos de las distintas localidades.

En Moreno Norte, se realizó la pintura general de la plaza Lomas de Moreno, ubicada en General Madariaga entre Roberto J. Payró y Ricardo Rojas. En la plaza del barrio Satélite, situada en Shakespeare entre Lafinur y Belisario Roldán, se refaccionaron juegos y se renovó la pintura.

En Moreno Centro, se repararon hamacas en la Plaza Seca, ubicada en Piovano y Del Libertador.

En Moreno Sur, se repararon juegos en la plaza Villa Herrero, sobre la calle Dr. Vera entre Castelli y Matheu.En Paso del Rey, la plaza de la Estación Libertad, ubicada en El Indio entre Zoccola y M. de Grandi, recibió trabajos de pintura general y refacción de juegos.

En la plaza Asunción, situada en Intendente Corvalán y Soldado R. D’ Errico, se renovó la pintura.

En la plaza Santi, sobre La Tropilla y Callao, se repararon juegos, se pintaron distintas instalaciones y se acondicionó el cartel. Además, en el predio de la plaza Dr. Buján, ubicado en Daract entre Callao y Arribeños, se ejecutaron distintas intervenciones.

En Trujui, se realizaron trabajos de pintura general en la plaza CIC La Bibiana, ubicada en O’Brien y Teniente de Origone y en la plaza Las Catonas, situada en Chuquisaca y Roma.

Asimismo, se llevaron adelante tareas de pintura general en las plazas ubicadas en Intendente Corvalán entre Potosí y Vicente Yáñez Pinzón, y en Emilio Gnecco y Juan Vucetich; Villa Ángela, en Sor María Luján Sierra y Hernandarias; Rincón Haras, en Discépolo entre Solano López y Jacob Watt; y Villanueva, en Magdalena y San Emilio.

También se trabajó en la plaza Parque Argentino, ubicada en avenida del Libertador y Dámaso Sánchez.

En La Reja, dentro del Distrito Ecológico Roggero (DER), se retiraron juegos en mal estado de la plaza Villa Escobar, ubicada en Benvenuto Cellini entre Diario La Nación y Tito Livio.

En Francisco Álvarez, se avanzó con trabajos de pintura en refugios y farolas de la Plazoleta General José Francisco de San Martín, situada sobre la Ruta Provincial 7 entre Los Abedules y Diario La Prensa.Además, se realizaron trabajos de mantenimiento en la plaza Alem, en Cuartel V.

Las mejoras forman parte de la política pública del Gobierno local para preservar y mantener espacios de integración, recreación y encuentro para las vecinas y los vecinos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno