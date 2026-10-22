General Rodríguez comenzó la final de los Juegos Bonaerenses 2026 con seis medallas

La delegación de General Rodríguez obtuvo seis medallas durante la primera jornada de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026: una de oro, dos de plata y tres de bronce.

Las preseas llegaron a través de las disciplinas judo, atletismo y lucha, mientras que este miércoles continuará la competencia con una importante participación en patín y atletismo.

El primer podio de esta XXXV edición fue para Amanda Terraza, quien consiguió la medalla de bronce en judo, en la categoría sub 14 femenina de más de 63 kilos. Poco después, Pía Loto se consagró campeona en la categoría de 52 kilos y obtuvo la medalla de oro.

En la misma disciplina, Sofía Correa logró la medalla de plata en la categoría de 63 kilos, mientras que Lourdes Correa obtuvo el bronce en los 57 kilos. De esta manera, el judo sumó cuatro preseas para la delegación local.

Cerca del mediodía llegaron otras dos medallas. Vicente Hygonenq obtuvo el segundo puesto en lanzamiento de jabalina, con una marca de 47,080 metros, muy cerca del representante de Ramallo, quien consiguió el mejor registro.

Por su parte, Renzo González Escurra alcanzó el tercer lugar en lucha y sumó la sexta presea para General Rodríguez.

En otras disciplinas, el ajedrez comenzó su participación y continuará con nuevas partidas durante la jornada de este miércoles.

En tenis de mesa, el equipo masculino libre B consiguió victorias frente a Saladillo y buscará el pase a semifinales ante Brandsen.

En tejo, Stella Maris Soria y Margarita Sotomayor se enfrentarán a la dupla de Ezeiza, mientras que en tenis, la pareja de dobles femenino sub 14 jugará al mediodía frente a Esteban Echeverría.

También continúan las competencias por equipos en sus respectivas fases de grupos, a la espera de nuevos resultados. Durante el miércoles y el jueves se desarrollarán las pruebas de patín y atletismo, con las que la delegación buscará ampliar su medallero.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez