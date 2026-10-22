Detuvieron a un joven con una moto robada y estaría vinculado con otros robos en General Rodríguez

Un joven de 18 años fue detenido este martes en General Rodríguez mientras se encontraba junto a una motocicleta que había sido robada diez días antes. Según las primeras averiguaciones, estaría vinculado con otros hechos delictivos cometidos bajo una modalidad similar en la zona.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando de Patrullas de General Rodríguez, que fue alertado por un transeúnte durante una recorrida preventiva.

El hecho ocurrió en la calle San Justo, entre Don Bosco y San Pedro, donde un vecino reconoció una motocicleta marca Siam, con cachas delanteras blancas, que le habían sustraído a su pareja el pasado 9 de octubre.

A partir de esa denuncia, se había iniciado una causa por hurto de motovehículo, con intervención de la UFI N.º 9. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven, identificado como Alexander M., de 18 años, junto al rodado, que estaba estacionado en la vía pública.

Tras consultar los datos del motor y del cuadro a través de la central de emergencias 911, los agentes confirmaron que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo. En consecuencia, procedieron a la aprehensión del sospechoso y al secuestro del vehículo.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven también estaría involucrado en otros robos cometidos bajo una modalidad similar en la zona, por lo que no se descartan nuevas imputaciones.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Seccional Primera de General Rodríguez, donde se labraron las actuaciones correspondientes por encubrimiento. La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez