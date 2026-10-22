El encuentro contó con la presencia de la intendenta, Mariel Fernández y reunió a equipos municipales, organizaciones sociales y referentes barriales

El Municipio de Moreno realizó una jornada de Salud Mental Comunitaria en el Club Defensores de Moreno, que contó con la presencia de la intendenta Mariel Fernández y la participación de equipos municipales, organizaciones sociales y referentes barriales que trabajan en el acompañamiento y el cuidado de la salud mental en el distrito.

La actividad reunió a representantes de todas las regiones del municipio que participaron durante el año en los talleres de Primera Ayuda en Salud Mental y de Prevención del Suicidio.

Más de mil personas se involucraron de la problemática, formaron parte de estas propuestas y recibieron sus certificados de participación durante el encuentro.

Durante la actividad, la jefa comunal destacó el compromiso de quienes trabajan en el distrito y expresó: “Es un orgullo el inmenso trabajo que realizamos desde la Secretaría de Salud, así como la gran cantidad de propuestas culturales, educativas, deportivas y recreativas que brindamos para las familias de Moreno junto con otras áreas municipales y organizaciones comunitarias”.

La intendenta también valoró el acompañamiento comunitario frente al contexto social y económico actual y señaló que “cualquier situación es más fácil cuando nos juntamos con otro”.

En ese sentido, agradeció a las personas que fortalecen las propuestas de cuidado y contribuyen a que lleguen a cada rincón de Moreno.

A través de distintos stands, los equipos y las organizaciones compartieron las iniciativas que desarrollan en el territorio para promover el cuidado colectivo, fortalecer las redes comunitarias y acompañar a las vecinas y los vecinos.

El encuentro también contó con la participación del grupo de danzas folclóricas Aluhe y un cierre musical a cargo de los grupos Cuidarnos y Espejos Cruzados.

Estuvieron presentes los equipos municipales de salud mental tales como Espejos Cruzados, los programas de Prevención de Adicciones Cuidarnos; de Abordaje Integral de Conductas Autolesivas con Ideación Suicida (ACAIS); de Prevención de Violencia Familiar y Abuso Sexual en las Infancias Intrafamiliar (PREVI) y los Puntos de Salud Mental. También acompañaron el Taller Protegido TADIM, la Escuela de Enfermería, Salud Comunitaria, las Juegotecas y Casa Pueblo.

El Municipio cuenta con distintos dispositivos de atención y orientación para las personas que necesitan acompañamiento en salud mental, prevención de las violencias, abordaje de las adicciones o asistencia ante situaciones de crisis.

La Dirección General de Asistencia en Salud Mental funciona en el Polo Sanitario de Salud, ubicado en avenida Libertador 750, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Para consultas, se puede llamar al (0237) 466-9100, interno 2005, o escribir a saludmentalmoreno@gmail.com.

Ante emergencias en salud mental, se encuentra disponible la línea telefónica 0800-222-3623, todos los días, las 24 horas.

El Programa de Prevención de Violencia Intrafamiliar (PREVI) brinda atención en el CISI del Polo Sanitario de Salud, en avenida Libertador 750, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

También cuenta con atención en la Unidad Sanitaria Catonas, ubicada en Chuquisaca 3181, entre Origone y Jorge Newbery, y en la Unidad Sanitaria Parque del Oeste, en Perito Moreno 5421, entre Lavarden y Bonpland, en Cuartel V.

El contacto es previmoreno@gmail.com y el teléfono 11-3865-1256.El Programa Integral de Salud Mental en Infancias y Adolescencias (PRISMA) funciona en Bolivia y Carlos Gardel, barrio 2000, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Para consultas, se puede llamar al (0237) 403-9991 o escribir a prismasaludmental@gmail.com

La Dirección Hospital de Día, a través de Espejos Cruzados, atiende en el Polo Sanitario de Salud, avenida Libertador 750, de lunes a viernes de 9 a 15 horas. El contacto telefónico es 11-6758-2754 y el correo electrónico espejoscruzadosmoreno@gmail.com

El Programa de Prevención de Adicciones Cuidarnos funciona en el Polo Sanitario de Salud, avenida Libertador 750, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Se puede contactar por WhatsApp al 11-6827-1569, por teléfono al (0237) 466-9210, interno 2012, o por correo electrónico a programacuidarnosmoreno@gmail.com

El Programa de Abordaje Integral de Conductas Autolesivas con Ideación Suicida (ACAIS) funciona en el edificio de Salud Mental del Polo Sanitario de Salud, avenida Libertador 750, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Para recibir orientación, se puede llamar al (0237) 403-2054 o escribir a acaismoreno@gmail.com

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno