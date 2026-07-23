Continúan las vacaciones de invierno con propuestas gratuitas

_Hasta al 2 de agosto, continúa la amplia agenda de teatro, música, magia, cine, ciencia, juegos y actividades recreativas para niñas, niños y las familias_

El Municipio de Moreno ofrece una programación de actividades gratuitas para las vacaciones de invierno pensada para las infancias y toda la familia. La misma continua desarrollándose hasta el 2 de agosto, donde vecinos y vecinas podrán disfrutar de espectáculos teatrales, títeres, magia, cine, experiencias interactivas que incluyen un planetario móvil y jornadas recreativas en diferentes puntos del distrito. La agenda tiene como sedes el Museo “Molina Campos”, el Teatro Municipal “Leopoldo Marechal”, la Reserva Natural Municipal “Los Robles”, el Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona”, la Plaza Favaloro y diferentes plazas y espacios culturales. A continuación, se detallan las propuestas para hacer durante el receso invernal: Museo Molina Campos El Museo Molina Campos, ubicado en Molina Campos 364, Moreno centro, ofrecerá, desde las 15 horas, actividades para las infancias que incluyen merienda para cada niña y niño. El sábado 25 de julio se presentará el espectáculo de títeres «Un nuevo amigo», de Charly Freire; el domingo 26, el show musical participativo de Ronda Gurí. En tanto, el 30 de julio se realizará una experiencia en la sala interactiva, donde los dibujos cobrarán vida dentro de los paisajes de Florencio Molina Campos.

El 31 se realizará un taller de Muñecas Quitapenas, con modalidad a la gorra y el sábado 1º de agosto, la obra de títeres «Rancho Carancho», a cargo de Violeta Fantoche. Teatro Municipal Leopoldo MarechalEl Teatro Marechal, ubicado en Asconapé 85, Moreno Centro, es uno de los principales escenarios de las vacaciones con funciones diarias a las 14 y 16 horas, del 25 de julio al 1° de agosto, con una programación especialmente destinada a las infancias y habrá jornadas de magia para todas las edades.

Para más información pueden visitar el link: https://teatromarechalmoreno.pulse.is/ Planetario Móvil en la Reserva Los RoblesOtra de las grandes atracciones es el Planetario Móvil, en la Reserva Natural Municipal “Los Robles”, ubicada en Benito Juárez y Williams en La Reja, los días 25 y 26 de jukio y 1° y 2 de agosto desde las 13 horas. Durante cada jornada habrá funciones continuas con tres propuestas temáticas, entre ellas, Dinosaurios, Aventura Submarina y Viajeros del Universo. Una experiencia inmersiva para acercar la ciencia y la astronomía a niñas y niños de manera lúdica. Súper Vacaciones en el Polideportivo MaradonaHasta el 1° de agosto, el Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona”, ubicado en Ruta Provincial 24, km 56,5 en Cuartel V, abrirá sus puertas todos los días de 11 a 17 horas.

El espacio cuenta con múltiples postas temáticas dedicadas al movimiento, la exploración, el universo, la construcción, los juegos y el encuentro. Además, habrá espectáculos y actividades para que chicos y chicas puedan imaginar, descubrir y compartir experiencias en familia. La entrada será gratuita y con cupos limitados. Kermesse de Zamba

El 25 de julio, de 15 a 17 horas, la Plaza Favaloro situada en Benito Juárez y Juan B. Justo, será sede de la Kermesse de Zamba. Una propuesta recreativa inspirada en el popular personaje infantil que incluirá juegos y propuestas participativas destinadas a toda la familia. Casa de las CulturasHasta el 31 de julio, de 14 a 17 horas, la Casa de las Culturas ubicada en Dr. Vera 247, Moreno Centro ofrecerá actividades de magia, juego y tradición. Vacaciones de Invierno en las plazasAdemás, tendrán lugar propuestas recreativas y culturales en distintos barrios para acercar el entretenimiento a las familias de cada localidad, habrá juegos, shows y una merienda.

El cronograma será el siguiente en el horario de 14 a 17 horas:

-Martes 28 de julio: Club Altos de La Reja, Pilcomayo y Mariano Moreno, Altos de La Reja.-Miércoles 29 de julio: Manantiales, Tierra del Fuego esquina Padre Fahy, Distrito Ecológico Roggero.-Jueves 30 de julio: Plaza La Gloria, Ángel Estrada 5334, Moreno Norte.

-Viernes 31 de julio: Plaza El Gauchito, El Salvador y Shakespeare, barrio La Victoria, Moreno Norte.

-Sábado 1° de agosto: Playón de Francisco Álvarez, Ruta 7 y Fray Mamerto Esquiú, Francisco Álvarez. Actividades en espacios culturales-Lunes 27 de julio a las 14, 15 y 16 hs: Recorrido por la Muestra de María Elena Walsh en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381.A las 16 hs: Parcería Escénica Ou Iea en la Casa Museo Rancho Los Estribos, San Carlos y El Maestro, La Reja.

-Martes 28 de julio a las 14, 15 y 16:00 hs: Recorrido por la Muestra de María Elena Walsh en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381.

A las 16 hs: Sin Julepe en el Museo Belgrano ubicado en Dr. Vera 249, Moreno Centro.-Miércoles 29 de julio a las 14, 15 y 16:00 hs: Recorrido por la Muestra de María Elena Walsh en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381.

A las 16 hs: Rueda Clows Circo en el Museo Malvinas situado en Justo Daract y Facundo Quiroga, Paso del Rey.

A las 16 hs: Cine Distendido: “Paddington” en el Museo de Bellas Artes “Manuel Belgrano” ubicado en Dr. Vera 249, Moreno Centro.-Jueves 30 de julio a las 17 hs: Ciclo de Cine en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381.

A las 16 hs: Sin Julepe + merienda en el Museo Alcorta situado en Coleta Palacios 1992, Moreno.-Viernes 31 de julio a las 17 hs: Ciclo de Cine en la Casa de las Culturas de Catonas, Chuquisaca 381. Con una programación diversa, gratuita y accesible, el Gobierno local reafirma su compromiso con una política cultural inclusiva que pone en valor el arte, la participación comunitaria y el derecho al disfrute en estas vacaciones de invierno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno