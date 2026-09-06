Convocan a la 35ª Marcha del Orgullo bajo la consigna “El orgullo al poder, el odio al carajo”La movilización se realizará el sábado 7 de noviembre y comenzará en Plaza de Mayo para avanzar hacia el Congreso de la Nación.

La convocatoria incluye reclamos vinculados con los derechos LGBTINB+, una reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores y la construcción de una alternativa democrática.

El Frente Orgullo y Lucha y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica anunciaron la realización de la 35ª Marcha del Orgullo, que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

La movilización partirá desde Plaza de Mayo y tendrá como destino el Congreso de la Nación, bajo la consigna central “El orgullo al poder, el odio al carajo”.

La convocatoria fue presentada mediante una intervención artística y audiovisual realizada sobre una medianera ubicada junto a la avenida 9 de Julio y el edificio del Ministerio de Capital Humano. Allí se proyectó la consigna de la movilización y la inscripción “7N”, en referencia a la fecha de la marcha.

Entre los principales reclamos anunciados para esta edición se encuentran “¡Fuera Milei! Construyamos una alternativa democrática”, “Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores” y “35 Orgullos Antifascista y Antirracista”.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la consigna elegida expresa el posicionamiento de la comunidad LGBTINB+ frente a las políticas y discursos que consideran de odio.

La secretaria de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), María Laura Olivier, sostuvo que el lema busca expresar el rechazo a lo que definió como un intento de “borramiento” y cuestionó las políticas y discursos del Gobierno.

En la misma línea, el presidente de 100% Diversidad y Derechos, Martín Canevaro, destacó que la movilización continuará planteando reclamos vinculados con los derechos de las mujeres y de las personas LGBTINB+, al tiempo que planteó la necesidad de promover la construcción de una alternativa democrática.

Otro de los ejes estará puesto en la situación de las personas travestis y trans adultas mayores. Marcela Tobaldi, presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja, reclamó una reparación histórica para quienes atravesaron situaciones de violencia estatal vinculadas con su identidad de género y advirtió sobre la vulnerabilidad social que atraviesa este colectivo.

De esta manera, la 35ª Marcha del Orgullo reunirá distintos reclamos vinculados con derechos, memoria, diversidad y políticas de prevención de la violencia y la discriminación.