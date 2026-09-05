La Provincia sumó 192 profesionales a la Región Sanitaria VII

Forman parte de los 1.793 residentes y pre-residentes que se sumaron recientemente al sistema sanitario bonaerense para continuar su formación en distintas especialidades.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires incorporó 1.793 jóvenes profesionales que, tras rendir el Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES Bonaerense), eligieron hospitales y centros de salud para continuar su formación.

En la Región Sanitaria VII, se incorporaron 192 profesionales a los hospitales provinciales: “Güemes» de Haedo; «Mariano y Luciano de La Vega» de Moreno; “Bocalandro» de Tres de Febrero; «Héroes de Malvinas» y “Eva Perón” de Merlo; Interzonal Especializado «Colonia Cabred» de Open Door (Luján); “Carrillo» de Ciudadela; Maternidad Provincial «Estela de Carlotto» de Moreno; y «Vicente López y Planes» de Gral. Rodríguez.

Además, se adjudicaron cargos en los establecimientos municipales: Hospital “Lavignole” de Morón; Unidad Sanitaria “Ángel Bo” y Hospital “San Bernardino de Siena” de Hurlingham; CAPS N° 6 de Tres de Febrero; Centro de Integración Comunitaria “Sanguinetti” y Centro de Salud Paso del Rey, ambos de Moreno; los Centros de Atención Primaria de la Salud “Dr. Monte” y “Juana Azurduy” de Morón; y los hospitales Odontológico y Oftalmológico, ambos llamados “Norberto Di Próspero”, de Tres de Febrero.

El Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, afirmó que: “Incorporar residentes al sistema de salud es invertir en el futuro de la salud pública.

Cada profesional que hoy entra a una residencia no solamente se está formando: está trabajando, atendiendo a nuestra población y construyendo el sistema sanitario que vamos a tener en los próximos años.”

“Formar profesionales es una de las inversiones más importantes que puede hacer un Estado. Porque un residente que hoy se forma en nuestros hospitales es un especialista que mañana puede seguir cuidando a los bonaerenses.

En la Provincia elegimos formar, incorporar y fortalecer a quienes sostienen todos los días el derecho a la salud.”

El ingreso de residentes y pre-residentes en establecimientos sanitarios provinciales y municipales de la zona, permitirá fortalecer los equipos de salud y ampliar la capacidad de atención en toda la Región Sanitaria VII.

Info Prensa Salud