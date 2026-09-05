Anuncian nuevo paro total en las Universidades para este próximo martes 8

El frente sindical de las universidades nacionales se reunió luego del fracaso de la reunión paritaria del 1 de septiembre, y convocó a un nuevo paro por 24 horas para este próximo martes 8, además de anunciar otras medidas de visibilización del conflicto y protesta venideras.

“Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional, llamamos a construir una V Marcha Federal Universitaria, a realizarse la primera semana de octubre”, anunciaron como novedad más destacada, en un comunicado dado a conocer este viernes.

“Como primeros pasos en este camino y ante la falta de respuestas”, anunció el frente sindical universitario, que agrupa a las representaciones sindicales de docentes y nodocentes, “llamamos a:- un paro nacional en las universidades para el día martes 8 de septiembre.- jornada nacional de clases públicas

La Universidad en la Calle para el martes 15 de setiembre.- acto en Palacio Pizzurno el 17 de septiembre, en el marco de la convocatoria a paritaria docente y nodocente.

Por la ley de financiamiento Universitario, por paritarias para recuperar lo perdido por inflación, por actualización de las Becas Progresar y Belgrano y por un presupuesto universitario que no asfixie a nuestras universidades”, concluyeron.

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