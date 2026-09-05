Del Conurbano al espacio: nuevas capacidades desde la universidad pública

Sergio Sandoval, graduado y docente de la Universidad Nacional de Moreno, participó de una visita a las instalaciones de INVAP, empresa argentina referente en el desarrollo de tecnología de alta complejidad, con una reconocida trayectoria en los campos de ingeniería nuclear, espacial, de defensa y sistemas tecnológicos.

La invitación surgió a partir de la participación de Sandoval en el II Congreso Nacional de Innovación Universitaria con la exposición “El desarrollo aeroespacial como línea de I+D de la carrera de Ingeniería en Electrónica en la UNM”.

El encuentro fue organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y coorganizado por la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), bajo el lema “Legados, tensiones y transformaciones de la universidad argentina”.

El Congreso reunió a representantes de los distintos ámbitos que integran la educación superior pública y constituyó un espacio para compartir experiencias, investigaciones y capacidades desarrolladas por las universidades nacionales.

En este marco, distintos miembros de la comunidad educativa de la UNM participaron con diversas ponencias.

La exposición de Sandoval se centró en la participación de la Universidad en el Mundial de CanSat México 2026, una experiencia que permitió visibilizar el camino recorrido por la UNM para desarrollar capacidades tecnológicas en un área estratégica y de frontera como la aeroespacial, conectando formación, investigación e innovación.

De esta manera, el proyecto aeroespacial se construyó a partir de una trayectoria que integra conocimientos, acuerdos institucionales, proyectos de I+D, laboratorios, formación de estudiantes y docentes y participación en competencias internacionales, hasta llegar a la experiencia del CanSat.

Este recorrido demuestra que una universidad pública joven puede desarrollar capacidades de investigación, desarrollo e innovación en campos tecnológicos de alta complejidad, aprovechando las incumbencias y los conocimientos de las carreras que ya forman parte de su propuesta académica.

En este caso, es la Ingeniería en Electrónica la que abre el camino hacia el desarrollo de nuevas capacidades vinculadas con el sector aeroespacial, demostrando que el conocimiento producido desde una universidad del Conurbano puede proyectarse hacia ámbitos estratégicos de alcance nacional e internacional.

Prensa UNM