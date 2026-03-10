Crean un asistente virtual para combatir la ludopatía adolescente en el país

Con el objetivo de brindar herramientas de contención frente al avance de las apuestas online, un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) desarrolló NoVa+.

Se trata de un sistema de chat diseñado para informar y acompañar a adolescentes y adultos que enfrentan consumos problemáticos relacionados con el juego.

El proyecto, impulsado por especialistas de las facultades de Psicología e Ingeniería Informática, funciona bajo una modalidad anónima y gratuita. Según explicó la doctora en psicología Eliana González, una de las responsables de la iniciativa, el asistente busca generar un espacio de escucha y concientización basado en evidencia científica.

Características del servicio

La plataforma está disponible para el público general y ofrece recursos específicos para distintas situaciones:Información validada: Contenido actualizado para educadores, padres y jóvenes sobre el uso responsable de plataformas digitales.

Canales de ayuda: Acceso directo a líneas de emergencia tanto nacionales como de todas las provincias argentinas.

Prevención: Consejos prácticos para fomentar el cuidado de la salud mental y detectar señales de alerta de manera temprana.

Un puente hacia la salud mentalAunque el foco principal está puesto en la población adolescente, cualquier persona puede interactuar con el asistente para recibir orientación.

«Apunta a generar una concientización y un uso responsable», destacó González, subrayando que la herramienta actúa como un soporte tecnológico accesible para combatir la ludopatía en el territorio nacional.