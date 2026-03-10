El 53 por ciento de los homicidios de mujeres en la ciudad de Buenos Aires son femicidios

Un reciente relevamiento presentado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) confirmó que el despliegue de violencia por motivos de género se consolida como la causa principal de las muertes intencionales de mujeres en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con el portal Fiscales, el informe detalla que, durante el último período anual, se contabilizaron 19 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 10 fueron clasificados como femicidios. Esta cifra mantiene la tendencia de la última década, cuyo promedio se ubica en las 20 víctimas por año.

Datos clave del informe

El estudio permite trazar un perfil sobre la modalidad y el contexto de estos crímenes en el territorio porteño:Vínculo con el agresor: En el 90% de los femicidios registrados (9 de cada 10 casos), existía un lazo previo entre la víctima y el victimario, mayoritariamente de carácter familiar o de pareja.Convivencia: En la mitad de estos episodios (5 casos), la mujer convivía con el agresor al momento del hecho.

Perfil de las víctimas:

La edad promedio de las mujeres asesinadas ronda los 44 años, una cifra que guarda sintonía con las estadísticas de los últimos diez años.

Mecánica del hecho:

Se destacó el uso recurrente de armas blancas de uso doméstico para cometer los crímenes.Análisis de tendenciaSi bien la proporción de femicidios dentro del total de homicidios de mujeres fue levemente inferior al promedio histórico, la UFEM resalta que la violencia de género persiste como el móvil predominante.

Entre 2015 y 2024, la estabilidad de estas cifras refleja una problemática estructural que continúa siendo el principal motivo de criminalidad letal contra las mujeres en la capital.

Con info fiscales.gob.ar