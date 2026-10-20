Crearon un registro para ofrecer hogares temporales y adopción a animales rescatados por maltrato

El Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Mercedes puso en funcionamiento un Registro de Custodios y Adoptantes para facilitar el resguardo de animales rescatados durante investigaciones por maltrato y crueldad animal.

La iniciativa busca agilizar los operativos de rescate y dar respuesta a una de las principales dificultades que se presentan en estos casos: la falta de espacios adecuados para alojar de inmediato a los animales, situación que puede demorar su retiro de entornos de riesgo.

A través del registro, personas particulares y organizaciones de la sociedad civil podrán inscribirse voluntariamente para ofrecer un hogar de manera provisoria o postularse para una futura adopción responsable.

Quienes se incorporen como custodios deberán garantizar alojamiento, alimentación y atención veterinaria.

Además, tendrán que mantener al animal a disposición de la Justicia hasta que el juzgado interviniente resuelva su situación definitiva.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deberán completar un formulario digital con sus datos de contacto, la zona del Departamento Judicial Mercedes en la que pueden brindar asistencia y el tipo de animal que están en condiciones de alojar.

También se puede solicitar información o tramitar la inscripción por correo electrónico a ufi1.me@mpba.gov.ar o mediante WhatsApp al 2324-501577.

El registro se enmarca en los lineamientos impulsados por la Procuración General para mejorar la respuesta ante casos de maltrato animal, en el marco de la Ley N.º 14.346 de Protección Animal.

Ministerio Público Provincia de Buenos Aires