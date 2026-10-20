Comenzó la Semana Internacional en la UNM

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) comenzó su Semana Internacional, una iniciativa destinada a promover la integración, el intercambio académico y la cooperación con instituciones de otros países.

La propuesta busca acercar a estudiantes y a la comunidad universitaria distintas oportunidades de formación en el exterior, además de compartir experiencias y fortalecer los vínculos internacionales de la institución.

La apertura de la semana incluyó charlas informativas dirigidas a estudiantes sobre programas de movilidad académica, becas de intercambio y experiencias de estudiantes internacionales.

Durante los encuentros, se abordaron las alternativas disponibles para quienes desean estudiar en otros países y conocer otras realidades educativas y culturales.

Estas actividades permiten acercarse a las posibilidades de continuar la formación académica en el exterior, conocer los programas de intercambio y acceder a información sobre las oportunidades que ofrecen las experiencias internacionales.

La Semana Internacional continuará con distintas propuestas a lo largo de la semana, con el objetivo de ampliar el acceso a estas iniciativas y fomentar el encuentro entre la comunidad universitaria y el ámbito académico internacional.

El cronograma completo de actividades puede consultarse en el sitio oficial de la UNM: https://www.unm.edu.ar/semana-internacional/

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