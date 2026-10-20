Detuvieron a un adolescente por el robo a un jubilado en General Rodríguez

Un joven de 17 años fue aprehendido por efectivos del Comando de Patrullas luego de participar, junto a dos cómplices que lograron darse a la fuga, del asalto al domicilio de un jubilado en el barrio San Bernardo.

El vehículo sustraído fue recuperado tras el accionar de la propia víctima, que los persiguió en su auto particular.

El hecho ocurrió el domingo 18 de octubre, cuando tres delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada sobre la calle Thomas Craig al 300, casi esquina Batallón San Nicolás de los Arroyos.

En el lugar, sorprendieron a la víctima —un hombre de 81 años— y le sustrajeron una motocicleta Honda Biz negra.Tras concretar el robo, la banda se dio a la fuga a toda velocidad por la calle Batallón San Nicolás.

Sin embargo, el damnificado no se quedó de brazos cruzados: abordó su vehículo particular y salió en persecución de los asaltantes, a quienes logró darles alcance a unas pocas cuadras, en la intersección con San Nicolás de los Arroyos.

Al verse acorralados por el avance del vecino, los tres delincuentes abandonaron el rodado en la vía pública para intentar huir a pie.

En ese instante, y tras un alerta al 911, arribaron al lugar los patrulleros del Comando de Patrullas de General Rodríguez.

El despliegue policial en la zona permitió montar un cerrojo y concretar la aprehensión de uno de los sospechosos, el menor de 17 años. Los otros dos cómplices lograron escapar y permanecen prófugos.

En el procedimiento se logró el secuestro y restitución de la motocicleta robada. El detenido fue trasladado a la Comisaría General Rodríguez 1ª, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

Fuentes de la investigación señalaron que, según las primeras averiguaciones, el menor aprehendido estaría vinculado a otros hechos delictivos cometidos bajo modalidades similares en la zona.

La causa quedó caratulada formalmente como «Robo en poblado y en banda», con intervención de la UFI en turno del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, al tiempo que se dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por la edad del acusado.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez