ARBA lanza un plan excepcional para que contribuyentes regularicen deudas y accedan a los descuentos del próximo año

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) pondrá en marcha desde el 26 de octubre un plan de pagos especial, destinado a facilitar la regularización de deudas tributarias antes de fin de año.

La medida cobra especial relevancia de cara a 2027: para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos del próximo año será condición ineludible no registrar deuda con el fisco provincial.

Con ese objetivo, ARBA habilitará una instancia excepcional de regularización que ofrecerá bonificaciones de hasta 40%, según la modalidad de pago elegida y el momento en que se formalice la adhesión.

El beneficio alcanzará a obligaciones de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la iniciativa busca dar una oportunidad concreta para ponerse al día antes de que comience a regir el esquema de beneficios de 2027.

“El objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos”, sostuvo.

El esquema será escalonado. Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre, quienes cancelen al contado accederán a una bonificación del 40%; quienes opten por tres cuotas, del 20%; y quienes elijan seis cuotas, del 15%. Del 14 al 27 de noviembre, los descuentos serán de 35% al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

En una tercera etapa, del 28 de noviembre al 11 de diciembre, la bonificación será del 30% para el pago al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis cuotas. Finalmente, del 12 al 31 de diciembre, se mantendrá un descuento del 30% para la cancelación al contado.

Las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado.

El nuevo plan permitirá regularizar deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización.

También podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, excepto las correspondientes al Impuesto de Sellos.

Quienes necesiten una financiación más extensa podrán recurrir a los planes habituales de ARBA, que ofrecen una mayor cantidad de cuotas.

El régimen especial, en cambio, concentra las mayores bonificaciones en quienes regularicen su situación durante las primeras etapas del cronograma.

La adhesión será digital y podrá realizarse a través del sitio oficial de ARBA desde el 26 de octubre, en www.arba.gov.ar.

Allí se podrá seleccionar el tributo correspondiente, consultar la deuda y formalizar el plan de pagos.

ARBA