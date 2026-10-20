General Rodríguez viajó a Mar del Plata para disputar los Juegos Bonaerenses

General Rodríguez vuelve a estar presente en las finales de los Juegos Bonaerenses 2026 que se celebrarán desde el 19 al 23 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

La delegación local que participará en esta 35º edición del torneo que reúne a atletas, deportistas y representantes de la cultura de los 135 municipios bonaerenses está compuesta por 220 integrantes, siendo ésta una de las cifras más altas en cuanto a este tipo de certámenes en los últimos tiempos.

Nuestros finalistas partieron ayer rumbo a “La Feliz” luego de ser acompañados por el Intendente Mauro García e integrantes de la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura durante la despedida que se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal “Juan Ávila”.

Allí el jefe comunal felicitó a cada uno de nuestros representantes por haber superado las distintas instancias y les deseó el mayor de los éxitos para que puedan disfrutar de la competencia y el encuentro con participantes de otros distritos.

Durante el día lunes 19 se llevará a cabo la ceremonia de apertura, en el Paseo Hermitage de la ciudad costera, en donde los más de 30.000 participantes de toda la provincia de Buenos Aires van a poder disfrutar de un show protagonizado por el artista Tiago PZK.

Allí también encabezará la jornada el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, junto con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

La XXXV edición de los Juegos Bonaerenses contó con un récord de más de 500.000 inscriptos que fueron parte de las pruebas municipales, regionales e interregionales a lo largo de 117 disciplinas deportivas y culturales.

A partir del día martes 20 comenzará la acción y nuestra ciudad buscará tener una gran actuación.

Entre las pruebas con mayor presencia de rodriguenses se destacan el atletismo, ajedrez, patín, lucha, taekwondo, natación, beach volley y futbol, entre otras.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez