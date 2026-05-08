Crece la preocupación por el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius

La preocupación internacional por el posible brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius continúa en aumento, luego de que las autoridades sanitarias confirmaran que ya son nueve los casos sospechosos bajo investigación.

La situación generó preocupación tras la internación de una azafata neerlandesa en Ámsterdam, quien presentó síntomas compatibles con la enfermedad después de haber tenido contacto estrecho con una pasajera que había desembarcado del crucero el 25 de abril y falleció un día más tarde en Johannesburgo.

De confirmarse el contagio, se trataría del primer caso asociado a una persona que no estuvo a bordo de la embarcación, lo que encendió las alertas sobre una posible transmisión fuera del ámbito marítimo.Ante este escenario, la Organización Mundial de la Salud activó un protocolo de emergencia para localizar a cerca de 80 personas que compartieron el vuelo con la mujer fallecida.

Además, continúan las tareas para identificar y contactar a otros 30 turistas que abandonaron la expedición durante una escala en Santa Elena y regresaron posteriormente a sus países sin controles sanitarios previos.

La investigación internacional busca determinar el origen del brote y establecer si existió transmisión entre personas vinculadas al viaje.