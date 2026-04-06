Cronograma de abril en el Teatro Marechal

Las entradas son gratuitas y se retiran una hora antes de cada función_

El Municipio de Moreno presenta como cada mes, una nueva programación del Teatro Municipal “Leopoldo Marechal”, con propuestas culturales que combinan teatro, música en vivo, cine y humor. Las actividades son de entrada libre y gratuita, y las localidades se retiran una hora antes de cada función en Asconapé 85, Moreno Centro.

El viernes 10 de abril, a las 21 horas, se presentará “Buklé”, una propuesta escénica que fusiona actuación, música en vivo y elementos enigmáticos.

A través de un recorrido introspectivo, el protagonista se enfrenta a sus propios conflictos internos y revisita aprendizajes de vida.

El sábado 11, también a las 21 horas, será el turno de “El gabinete del Dr. Caligari”, una experiencia de cine mudo con música en vivo.

El ensamble “El Juego Infinito” musicalizará la proyección con sintetizadores, guitarra eléctrica, loops y efectos, generando una propuesta audiovisual contemporánea.La programación continuará el viernes 17, a las 21 horas, con la obra “Fue en abril”.

La pieza narra la historia de Alejandro Cuevas, héroe de Malvinas y vecino de Moreno, quien decidió participar voluntariamente en la guerra impulsado por sus convicciones.

A través de su relato y el impacto en su entorno familiar, la obra reconstruye tensiones, emociones y debates de una época atravesada por la incertidumbre.

El sábado 18 se presentará “Otra de Tiros (Temporada 2, Episodio 1: Infierno)”, una comedia de humor ambientada en el Lejano Oeste. Habrá doble función, a las 20 y a las 21:30 horas.

La propuesta continúa su saga con nuevas aventuras en las que los personajes enfrentan situaciones absurdas, combinando humor, crítica social y episodios renovados cada mes.El viernes 24, a las 21 horas, llegará “Ou Iea”, una obra de teatro clown del grupo Parcería Escénica.

La puesta presenta a dos payasas que promueven el juego y el encuentro colectivo como forma de vida, enfrentándose al individualismo que aparece tanto en ellas como en su entorno.

Finalmente, el sábado 25, a las 21 horas, se presentará “Sin Barreras”, una propuesta de stand up que apuesta a un humor directo, cercano y sin límites.

Para más información, se pueden consultar las redes sociales oficiales del teatro @teatromarechalmoreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno