Informe CAME: En Semana Santa 2026 más de 2,8 millones de turistas y un impacto económico de $ 808.198 millones

La cantidad de turistas durante la Semana Santa 2026 creció un 5,6% frente a la misma fecha del año anterior, pero se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas, en un contexto donde el costo del transporte y la situación económica influyeron en las decisiones de viaje. Fue un fin de semana con múltiples actividades religiosas, culturales y recreativas en todo el país.



l De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de $ 808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.



l En comparación con 2025, la cantidad de viajeros creció un 5,6%, mostrando una recuperación moderada de la actividad turística en fechas clave del calendario. Pero a pesar de que más gente viajó, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales; es decir, descontando el efecto inflación.



l El gasto promedio diario por turista fue de $ 108.982, con una baja real del 8,4% frente al año anterior. Este comportamiento refleja un turista más prudente, que ajustó su consumo y priorizó experiencias gratuitas o de menor costo.



l La estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025, confirmando la tendencia hacia viajes más cortos y con menor permanencia en los destinos.



l El movimiento turístico mostró una fuerte dispersión territorial, con buena actividad en destinos tradicionales y emergentes, combinando propuestas religiosas, culturales, gastronómicas y de naturaleza.



l En términos cualitativos se observó un perfil de turista más prudente, que priorizó escapadas breves, controló gastos y buscó alternativas accesibles. Sin embargo, la actividad se vio sostenida por el volumen de viajeros y la diversidad de propuestas en todo el país.

Los números de Semana Santa

Destinos tradicionales y emergentes

l Entre los destinos más concurridos del fin de semana se destacaron los grandes polos turísticos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa (Entre Ríos), junto con un fuerte movimiento en el norte argentino, especialmente en Jujuy, Tucumán y Salta, donde la agenda religiosa y cultural fue uno de los principales atractivos.



l También sobresalieron destinos de naturaleza como Misiones, con alta demanda en las Cataratas del Iguazú; la cordillera neuquina, con Junín de los Andes y San Martín de los Andes; propuestas integrales como Río Negro, que combinó mar, valle y montaña; y Tandil en la provincia de Buenos Aires. A esto se sumaron opciones emergentes como Catamarca o La Rioja, y localidades del interior que captaron turismo interno con experiencias más tranquilas y accesibles.

l A nivel general, la Semana Santa 2026 mostró una diversificación de la oferta turística en todo el país, con más actividades distribuidas territorialmente y una fuerte articulación entre lo público y lo privado. Las provincias apostaron a combinar tradición, cultura, gastronomía y naturaleza, ampliando las opciones más allá de los destinos clásicos.

l En lo que va del año pasaron tres fines de semanas largo, en los que viajaron 6.874.256 turistas y gastaron $ 2.047.075 millones.

Destacados del fin de semana

l Redes sociales para elegir destino. Las redes sociales fueron la principal fuente de inspiración para viajar. Según un estudio de Booking, el 54% de los argentinos eligió su destino de Semana Santa a partir de lo que vio en plataformas digitales. Las recomendaciones cercanas siguen muy fuertes, mostrando cómo lo digital y lo personal se combinan al momento de decidir.

l El boca a boca sigue siendo decisivo. El 52% de los viajeros definió su destino en base a sugerencias de familiares y amigos. A pesar del crecimiento de lo digital, la confianza en experiencias cercanas continúa siendo uno de los factores más influyentes al planificar un viaje.

l Buscadores y la IA ganan terreno. Un 36% de los argentinos utiliza buscadores online para investigar destinos, mientras que el 19% ya incorpora herramientas de inteligencia artificial para planificar sus viajes. La tecnología se integra cada vez más en el proceso de decisión.

l Tucumán, distinguida. La provincia de Tucumán recibió el Premio Patrimonio y Turismo Urbano AANBA Oro 2025-26 en el rubro Ciudad de la Ruta Argentina del Art Nouveau, compitiendo con Buenos Aires, Salta, Córdoba y Mendoza. El reconocimiento destaca su Casa de Gobierno y más de 20 edificios y esculturas Art Nouveau, consolidando su valor como destino de turismo cultural.

l Reconocimiento al turismo cultural. El diario La Nación fue premiado por la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires por su labor en la difusión del turismo cultural y patrimonial. El reconocimiento destaca el rol de los medios en la valorización del patrimonio arquitectónico y cultural del país.

l Viajar cuesta hasta un salario completo. Una familia tipo necesitó en promedio más de $ 1,1 millones para viajar dentro del país durante Semana Santa, equivalente al 69% de un salario medio. Según un informe del Instituto de Economía de la UADE (INECO), el costo de viajar dentro de la Argentina puede variar hasta más del triple según el destino. Mientras lugares como Bariloche superan ampliamente un salario promedio, otros destinos más accesibles igualmente representan casi la mitad de los ingresos mensuales.

l Doble feriado. Este año, el 2 de abril coincidió con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, también feriado inamovible, lo que extendió el descanso y potenció el movimiento turístico, ya que el Jueves Santo no está contemplado como feriado nacional, sino como día no laborable.

l Una fórmula astronómica. La determinación de la Pascua responde a un cálculo establecido en el Concilio de Nicea en el año 325: el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de marzo. Por ese motivo, puede ubicarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Es decir, la fecha es literalmente decidida por la luna.

l El cacao más caro. Los productos típicos de Pascua registraron aumentos anuales significativos: la rosca artesanal de 500 gramos subió un 63% y los huevos de Pascua hasta un 50%. Las razones: el aumento del cacao, que se explica por el shock en su precio internacional.

l 2.300 autos por hora. Desde las primeras horas del Jueves Santo, más de 2.300 vehículos por hora circularon hacia la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, superando las cifras registradas en 2025.

l Ventas de huevos de Pascua. En las dos semanas previas a Semana Santa, las órdenes de compras de huevos de pascuas en Tiendanube aumentaron un 15% y se vendieron más de 73.000 productos, con un ticket promedio de $ 126.435.

Consideraciones generales

1) Provincia de Buenos Aires. La Costa Atlántica volvió a concentrar gran parte del movimiento turístico del fin de semana largo, con Mar del Plata como principal destino. La ciudad costera registró reservas hoteleras en torno al 55% hasta el miércoles, pero con mucho crecimiento por las llegadas de último momento, mientras que los alquileres temporarios alcanzaron cerca del 70%, especialmente en departamentos céntricos. La mejora en las condiciones climáticas y el intenso flujo vehicular hacia la costa, con miles de autos circulando por las principales rutas, impulsaron el nivel de ocupación y la actividad comercial y gastronómica. El movimiento se replicó en otros puntos de la costa bonaerense, con niveles de ocupación dispares según destino y tipo de alojamiento. Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas mostraron buenos niveles de ocupación, en algunos casos superiores al 80%, con una demanda sostenida por escapadas de corta duración. Uno de los casos más destacados del fin de semana bonaerense fue Tandil, con ocupación plena impulsada por su tradicional agenda de Semana Santa, con celebraciones litúrgicas, el Vía Crucis en el Monte Calvario y espectáculos como “Jesús, el Nazareno”. También se destacó Luján, uno de los grandes polos del turismo religioso de la provincia, con fuerte convocatoria en la Basílica, Vía Crucis, vigilia pascual y una amplia agenda complementaria de ferias, gastronomía y actividades culturales. En Chascomús, la ocupación hotelera se estimó en un 75%, con una estadía promedio de 2,5 noches y un gasto diario de $ 104.000 por persona, acompañado por propuestas como el Festival Posta de Sabores, visitas guiadas dramatizadas y city tours temáticos. También hubo buen movimiento en otros destinos relevantes como Tigre y San Antonio de Areco, donde la combinación de naturaleza, descanso y propuestas culturales sostuvo la afluencia turística. En tanto, La Plata mantuvo una actividad más moderada, en línea con un desempeño turístico que venía mostrando menor dinamismo relativo, aunque continuó formando parte del circuito de escapadas de cercanía dentro del área metropolitana. En lo que refiere a destinos de cercanía resaltó una nueva edición del Rock en Baradero que se realizó los días viernes 3 y sábado 4 de abril en el Anfiteatro Municipal de la localidad bonaerense.

2) Ciudad de Buenos Aires. Con la llegada de 100.000 turistas nacionales e internacionales, la ocupación promedió el 67%, con picos del 73% en hoteles de 4 estrellas, generando un impacto económico estimado en más de $ 35.000 millones. La ciudad desplegó una amplia agenda de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas que combinaron actividades tradicionales con eventos de gran convocatoria. Entre los principales atractivos se destacó el Paseo de Pascuas en Plaza Sicilia, con actividades gratuitas, espectáculos y propuestas para toda la familia, junto con el programa “Pascuas en Plazas” que llevó música y entretenimiento a distintos barrios. La agenda se completó con eventos internacionales como el Sushi World Cup en La Rural, experiencias inmersivas como “El Horizonte de Keops” y espectáculos como Fuerza Bruta, además de propuestas urbanas como el Bus Turístico, paseos en catamarán, el Mirador del Obelisco y circuitos emblemáticos como Caminito y la Avenida Corrientes.

3) Catamarca. Con una agenda diversa, que combinó propuestas culturales, gastronómicas, religiosas y de turismo activo, la provincia vivió un fin de semana de mucho movimiento. Entre las actividades destacadas se encontraron la tradicional Gran Humita de Semana Santa en Andalgalá, los talleres gastronómicos como “Sabores Ancestrales” en Tinogasta, y eventos culturales en la capital como Cantos y Sabores de Semana Santa y conciertos corales, que integraron música y cocina regional. También se destacaron propuestas en Belén, con la Feria Cambalache, que reunió artesanos, productores y expresiones culturales, y en Fiambalá con experiencias enoturísticas, como la Cosecha de Luna Llena y el uso de termas nocturnas. El turismo religioso tuvo un rol central, con una importante convocatoria en el Vía Crucis del Calvario y en distintos circuitos de fe distribuidos en toda la provincia, junto con representaciones de la Pasión de Cristo y celebraciones litúrgicas. A su vez, se sumaron actividades en la Puna como la Señalada en Antofagasta de la Sierra, además de propuestas de turismo activo, ferias, senderismo y experiencias culturales en localidades como Santa María, El Rodeo y Las Juntas.

4) Chaco. El fin de semana extralargo mostró un movimiento turístico moderado en la provincia, con una ocupación promedio cercana al 40%, con mejor desempeño en la región Litoral (66%), seguida por Centro-Sudoeste (37%) y el Impenetrable (10%), en un contexto de turismo mayormente regional. El gasto promedio diario se estimó en $ 75.000 por persona y la estadía media fue de tres días, evidenciando un perfil de visitante de corta permanencia. La agenda estuvo marcada por el turismo religioso, con actividades como la visita a las siete iglesias, Vía Crucis en distintas parroquias de Resistencia y celebraciones de Pascua, a lo que se sumaron propuestas turísticas como el circuito interreligioso en bicicleta, visitas al Santuario de la Virgen de Schoenstatt y diversas experiencias al aire libre como travesías en kayak, cabalgatas nocturnas y encuentros náuticos en distintas localidades. En paralelo, se desarrollaron eventos culturales y gastronómicos como el Festival del Mbeyú en Puerto Bermejo y ferias regionales en espacios públicos de la capital.

5) Chubut.El balance del fin de semana fue muy bueno. Con la naturaleza como principal atractivo, todas las ciudades de la provincia desplegaron un abanico de actividades culturales, ofertas gastronómicas y promociones especiales para incentivar la estadía. A través del programa “3 noches al precio de 2” y beneficios adicionales en alojamientos, gastronomía y experiencias, se buscó fortalecer el turismo interno y atraer visitantes a distintos puntos del territorio. Entre los principales destinos se destacaron Puerto Madryn, con el tradicional Vía Crucis Submarino y la Feria de Pescadores Artesanales; Trelew con su feria temática; y Camarones con la Fiesta Nacional del Salmón. En la costa también sobresalieron propuestas vinculadas a la fauna marina como el avistaje de toninas en Rawson. En la región cordillerana, localidades como Esquel, El Hoyo y Lago Puelo concentraron gran parte de la actividad con ferias, festivales y experiencias al aire libre, incluyendo el funcionamiento del Laberinto Patagonia, eventos gastronómicos como el Festival del Alfajor y actividades especiales de Pascua, además de las salidas de La Trochita, que continúa siendo uno de los grandes atractivos turísticos. También se destacaron propuestas en Trevelin con exposiciones y experiencias productivas, y en Epuyén con encuentros de artesanos. Por su parte, la meseta ofreció actividades en entornos naturales únicos como el Vía Crucis en Piedra Parada en Gualjaina y eventos productivos y culturales, mientras que en Sarmiento se realizaron actividades conmemorativas.

6) Córdoba. La provincia tuvo un fin de semana largo con alto nivel de movimiento turístico, superando el 70% de ocupación, con picos destacados en destinos como Villa Ciudad América (100%), Colonia Caroya (90%), Capilla del Monte (80%), Alta Gracia (78%), Miramar de Ansenuza (71%), Villa General Belgrano y Potrero de Garay (70%), Nono (61%) y Villa Carlos Paz (60%). La diversidad de propuestas volvió a ser uno de los principales motores, combinando actividades religiosas, culturales, gastronómicas y deportivas en toda la provincia. En la ciudad de Córdoba se destacó la 43ª edición de la Feria Internacional de Artesanías, mientras que en el interior sobresalieron eventos como la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa en Villa General Belgrano y el encuentro gastronómico Peperina en Alta Gracia, que reunió a productores y cocineros de todo el país. También se sumaron propuestas como el Festival del Fernet en Cosquín; la Fiesta de la Paella Gigante en Agua de Oro; el Camino del Alfajor en Villa Ciudad Parque, y diversas ferias y festivales locales. El turismo religioso tuvo fuerte presencia con el Vía Crucis en La Cumbrecita, recorridos por las siete iglesias en distintas localidades y circuitos vinculados al legado del Cura Brochero en Traslasierra. La agenda se completó con eventos de gran convocatoria como el partido entre Talleres de Córdoba y Boca Juniors en el Estadio Mario Alberto Kempes, que movilizó a miles de personas, y con el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Arroyito.

7) Corrientes. Con una ocupación superior al 70% y picos cercanos al 90% en destinos clave como los Esteros del Iberá, se vivió un fin de semana de fuerte demanda en los corredores del Paraná Norte y Sur vinculados a la pesca deportiva. El turismo religioso tuvo un rol central, con una amplia convocatoria en propuestas tradicionales como el recorrido por las siete iglesias en la capital, el Vía Crucis por la costanera y el Vía Crucis Interprovincial Corrientes-Resistencia, una de las manifestaciones de fe más importantes del nordeste. Itatí volvió a posicionarse como uno de los principales polos de atracción, con celebraciones en la Basílica y el Festival de la Resurrección, que convocó a miles de peregrinos. La agenda se complementó con actividades culturales y turísticas como visitas guiadas al Teatro Vera, espectáculos como “La Piedra y la Luz” en las ruinas de La Cruz y ferias de artesanos en la capital. El componente deportivo también tuvo protagonismo con el Torneo Apertura de Pesca del Dorado en Paso de la Patria, que marcó el inicio de la temporada y atrajo visitantes de todo el país. A esto se sumaron múltiples propuestas recreativas, deportivas y culturales en la ciudad de Corrientes en el marco de su aniversario.

8) Entre Ríos. Con un sólido desempeño, la provincia alcanzó una ocupación promedio del 74% el fin de semana, con un total de 170.280 turistas alojados y 117.493 excursionistas, lo que representó 287.773 visitantes en todo el territorio, según datos oficiales. El gasto promedio diario fue de $ 103.224 por turista y $ 57.805 por excursionista, generando un movimiento económico estimado en $ 21.734 millones, confirmando al turismo como un motor relevante de la actividad económica provincial. La estadía promedio se mantuvo en niveles habituales para escapadas cortas, en un contexto impulsado por el turismo de cercanía y la diversidad de propuestas desplegadas en toda la provincia. La agenda combinó actividades religiosas, culturales, gastronómicas y recreativas, con fuerte protagonismo de ciudades como Colón, con el 80% de ocupación; Villa Elisa en el 97% y mucha presencia de uruguayos, o Paraná, que ofreció ferias, circuitos históricos, eventos deportivos, propuestas en el islote Curupí y el tradicional Vía Crucis viviente, además de fiestas populares como la de la Empanada de Pescado de Río. En distintos puntos de la provincia se destacaron eventos como la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Federación, la Pre Fiesta del Sábalo en Victoria, el Festival Pueblos y Sabores en Gualeguaychú y propuestas vinculadas a la naturaleza, el turismo termal y los circuitos productivos. Las expresiones de fe, como los recorridos de las siete iglesias y peregrinaciones, también tuvieron alta participación. El movimiento turístico se vio parcialmente afectado en los inicios del fin de semana por dos siniestros viales de relevancia: uno en el puente General Urquiza sobre la Ruta Nacional 12, que permaneció cortado durante varias horas el miércoles por la tarde, y otro en la Ruta Nacional 14, frente a Gualeguaychú, donde un choque entre camiones generó un incendio de gran magnitud y largas demoras.

9) Formosa. Con una agenda marcada por propuestas religiosas, culturales y deportivas, la provincia recibió turistas durante Semana Santa con un movimiento del 40%, con un gasto promedio diario de $ 95.000 por persona y una estadía media de dos noches. El turismo religioso incluyó la visita de necroturismo al Cementerio Virgen del Carmen de la ciudad de Formosa, así como el tradicional recorrido por las siete iglesias ubicadas en distintos puntos de la capital, que invitó a la reflexión y al encuentro. La agenda deportiva sumó atractivo con la 34ª edición de la travesía náutica aniversario de la Fundación de Formosa, desarrollada del 3 al 8 de abril, y con el Torneo Islas Malvinas, que reunió a los cuatro mejores equipos de la Liga Nacional de Básquet en el estadio Cincuentenario, donde Ferrocarril Oeste y Obras Basket disputaron la final tras vencer a La Unión de Formosa y a Independiente de Oliva, respectivamente, definiendo el primer título de la temporada y la clasificación a la Liga Sudamericana. En fútbol, Sol de América de Formosa se enfrentó a Sarmiento de La Banda por la tercera fecha del Torneo Federal A, generando un importante movimiento de público. En el plano cultural, se destacaron las ferias de emprendedores y artesanos, como la Feria Tarde con Amigos en la capital, con propuestas de productos regionales y regalos de Pascua, mientras que en el interior sobresalió la IV edición de la Fiesta del Pastelito en Herradura, un evento que combinó gastronomía, espectáculos y actividades al aire libre en el denominado jardín de la provincia.

10) Jujuy. La provincia se posicionó entre los destinos más elegidos del país en Semana Santa, con niveles de ocupación superiores al 70% y un impacto económico que superó los $ 4.000 millones. El movimiento turístico se concentró especialmente en la Quebrada de Humahuaca, donde la ocupación alcanzó alrededor del 70%, aunque la actividad se extendió a todas las regiones, incluyendo la Puna, los Valles y las Yungas. La estadía promedio fue de 2,5 noches, con una tendencia positiva en el consumo de servicios turísticos, y se destacó además el regreso del turismo internacional, fortaleciendo el posicionamiento de Jujuy en el mercado global. La provincia ofreció más de 150 actividades bajo el calendario “Devoción en las Alturas”, combinando expresiones religiosas, culturales y gastronómicas, con celebraciones emblemáticas como las ermitas en Tilcara, los Vía Crucis, ferias de artesanos, festivales y propuestas musicales en localidades como Humahuaca, Yavi y San Salvador de Jujuy. A esto se sumaron actividades gauchescas, ferias de Pascua y eventos culturales que reforzaron la identidad local.

11) La Pampa. El fin de semana mostró un movimiento sostenido, con una buena afluencia de visitantes en distintos puntos de la provincia, impulsado principalmente por escapadas de cercanía y una agenda cultural y religiosa activa. La acción se concentró especialmente en Santa Rosa, General Pico y algunas localidades del interior, combinando propuestas urbanas con experiencias de naturaleza y turismo religioso. La agenda de actividades fue uno de los principales motores del movimiento. En Santa Rosa se destacó una nutrida programación cultural con espectáculos musicales, teatro, ferias y propuestas recreativas como el Family Circus en La Rural, recitales, eventos en el Centro Cultural Medasur, y actividades al aire libre, como caminatas en la Laguna Don Tomás. También hubo una importante oferta de exposiciones en museos provinciales y espacios culturales, junto con funciones de cine y propuestas artísticas para todo público. En el interior, se destacaron iniciativas vinculadas al turismo religioso y a la identidad local, como la Misa Criolla en Telén, que convocó a visitantes de la región, y las tradicionales celebraciones de Semana Santa en distintas localidades. A su vez, el Parque Luro volvió a posicionarse como uno de los principales atractivos turísticos, con actividades de avistaje de fauna, recorridos históricos y propuestas en contacto con la naturaleza.

12) La Rioja. La provincia presentó una propuesta turística diversa para Semana Santa, con fuerte protagonismo del turismo religioso, cultural y de naturaleza, en un contexto de buenas condiciones climáticas que favorecieron el movimiento interno y la llegada de visitantes. Entre las principales experiencias se destacaron los recorridos guiados, actividades al aire libre y circuitos patrimoniales que invitaron a conocer la historia y las tradiciones locales. Uno de los ejes más relevantes fue la Ruta del Vino en la costa riojana, donde localidades como Sanagasta y Anillaco fueron puntos clave, combinando bodegas, gastronomía regional y pequeños pueblos al pie del cerro con fuerte identidad cultural. También sobresalió el Valle Antinaco-Los Colorados, con paisajes de formaciones rojizas únicas y una creciente oferta de excursiones, junto a atractivos como la Cueva del Chacho, que aporta valor histórico y arqueológico. A su vez, destinos como Chilecito reforzaron su agenda con múltiples actividades orientadas al turismo interno, integrando propuestas culturales, religiosas y recreativas.

13) Mendoza. Tuvo un sólido desempeño el fin de semana, con el arribo de 67.211 turistas, que dejaron una ocupación promedio del 82% a nivel provincial, y generaron un impacto económico de $ 18.600 millones. La estadía promedio fue de tres días, con un gasto diario por turista de $ 92.412, mostrando un buen nivel de actividad en comparación con otros destinos del país. El movimiento se distribuyó en los principales polos turísticos, con niveles de ocupación destacados en el Gran Mendoza (90%), Potrerillos (92%) y la zona de Ruta 82 y Cacheuta (88%), mientras que destinos del sur provincial como San Rafael y sus villas también mostraron buenos registros (78%). Además, se registró movimiento en otras regiones como Uspallata, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, General Alvear, Malargüe y la Zona Este, reflejando una dinámica turística extendida en toda la provincia. La oferta enoturística, la gastronomía, las actividades al aire libre y la agenda cultural y religiosa de Semana Santa fueron los principales atractivos.

14) Misiones. Fue uno de los destinos más fuertes del país durante Semana Santa, con más de 25 mil visitantes en el Parque Nacional Iguazú y niveles de ocupación hotelera superiores al 90%, impulsados tanto por el turismo nacional como por la llegada constante de vuelos y visitantes internacionales. Puerto Iguazú volvió a destacarse como principal atracción, desplegando su perfil global y sumando incluso la presencia de figuras internacionales, lo que refuerza su posicionamiento en el turismo de naturaleza y experiencias exclusivas. Toda la provincia desplegó una agenda amplia y federal bajo el programa “Naturaleza Santa 2026”, con actividades distribuidas en más de 15 municipios que combinaron celebraciones religiosas, cultura, naturaleza y propuestas recreativas para todas las edades. La oferta incluyó expresiones de fe como el Vía Crucis en reducciones jesuíticas, ceremonias tradicionales como la bendición del fuego nuevo, peregrinaciones y circuitos religiosos en distintos puntos del territorio, junto con propuestas culturales, ferias gastronómicas, espectáculos musicales y actividades familiares. En Posadas se desarrollaron recorridos guiados, ferias y actividades recreativas, mientras que en Oberá y Leandro N. Alem se destacaron los parques temáticos, las exposiciones, los concursos de Pascua y los festivales. También sobresalieron eventos en San Ignacio con conciertos y celebraciones en el conjunto jesuítico, y propuestas comunitarias en localidades como Apóstoles, Capioví y Concepción de la Sierra, donde se realizaron representaciones del Vía Crucis y actividades tradicionales. A su vez, Misiones reforzó su perfil de turismo de naturaleza con experiencias en destinos como El Soberbio y los Saltos del Moconá, donde se ofrecieron actividades de aventura como kayak, senderismo, rápel y retiros en entornos naturales, además de circuitos como el Vía Crucis de la Selva en Jardín América. La combinación de selva, agua, espiritualidad y cultura permitió ofrecer una propuesta integral, con fuerte impacto en las economías locales y generación de empleo en turismo, gastronomía y servicios.

15) Neuquén. El fin de semana finalizó con buen movimiento turístico, con propuestas distribuidas entre destinos cordilleranos, ciudades y localidades con fuerte impronta religiosa. Junín de los Andes volvió a destacarse como epicentro del turismo religioso en la Patagonia, con un cronograma muy completo que incluyó celebraciones litúrgicas desde el Jueves Santo, el tradicional Vía Crucis en distintos puntos de la localidad, actividades en el parque escultórico Vía Christi y la peregrinación nocturna al Cristo Luz, uno de los momentos más convocantes por su carga simbólica y las vistas panorámicas del entorno natural. Además, el recorrido del Vía Christi ofreció una experiencia cultural única con más de 50 esculturas distribuidas en 23 estaciones, integrando elementos de la fe cristiana con la identidad local y la cultura mapuche. También se sumaron destinos consolidados como San Martín de los Andes, que ofreció su clásica Pascua de Chocolate con una amplia feria de productores, cocina en vivo, espectáculos musicales, concursos, cascadas de chocolate y espacios recreativos. En Villa La Angostura, las propuestas de “Pascuas Mágicas” incluyeron actividades grupales, búsqueda de huevos de Pascua y eventos en contacto con la naturaleza. En la ciudad de Neuquén, la actividad se concentró en la Península Hiroki, con paseos turísticos gratuitos como el bus turístico, recorridos por miradores y circuitos costeros, junto con un circuito especial de Semana Santa enfocado en sitios históricos y religiosos. En Copahue se destacó la paella volcánica y en Villa Pehuenia la paella gigante.

16) Río Negro. La provincia se preparó para una Semana Santa con una propuesta turística integral que conectó sus distintas regiones, desde la cordillera hasta la costa atlántica, ofreciendo una agenda variada que combinó naturaleza, gastronomía, cultura y actividades recreativas. En San Carlos de Bariloche, la Fiesta Nacional del Chocolate volvió a ser el gran atractivo, con espectáculos en el Centro Cívico, decoración temática en toda la ciudad, estaciones de juegos para niños y la tradicional elaboración de una barra gigante de chocolate, además de circuitos turísticos, excursiones y una amplia oferta gastronómica que acompañó el evento. En la Comarca Andina, El Bolsón sumó propuestas vinculadas a la producción local con actividades en torno a las frutas finas, la cerveza artesanal y el novedoso Festival de Trufas, además de experiencias al aire libre como recorridos astronómicos, competencias deportivas y circuitos de naturaleza. En la Región Sur, Comallo incorporó una propuesta diferente con la inauguración del Paleoparque, un espacio con réplicas fósiles y estaciones interpretativas que acercan la historia geológica de la Patagonia a los visitantes, ampliando la oferta hacia el turismo científico. En el Alto Valle, ciudades como Roca, Cipolletti y Choele Choel ofrecieron experiencias en torno a los Caminos del Vino, con bodegas abiertas, degustaciones, recorridos guiados y propuestas que integran producción, paisaje y gastronomía regional. También se destacaron alternativas familiares como el bioparque Bubalcó, que sumó recorridos guiados, actividades educativas, juegos, búsqueda del tesoro y espacios de contacto con la naturaleza. Hacia la costa, destinos como Las Grutas mantuvieron su atractivo en el cierre de temporada, mientras que en El Cóndor se desarrolló el Festival del Viento con actividades vinculadas a barriletes y deportes náuticos, y en Viedma se ofrecieron paseos históricos, caminatas y propuestas tranquilas junto al río.

17) Salta. La provincia registró un buen nivel de movimiento turístico durante Semana Santa, con picos de ocupación que en algunos destinos alcanzaron el 100%, en un contexto donde el sector encontró en el fin de semana largo una oportunidad para recomponer la actividad tras meses más débiles. El turismo fue mayoritariamente nacional, con fuerte presencia de visitantes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, aunque también se destacó el crecimiento del turismo internacional, con arribos desde Brasil, Europa y otros mercados lejanos. La estadía se caracterizó por decisiones de último momento, lo que permitió sostener e incluso elevar los niveles de ocupación sobre la fecha. La oferta turística fue amplia, con más de 20 actividades diarias distribuidas en toda la provincia, combinando experiencias religiosas, culturales y gastronómicas que reforzaron la identidad salteña. Entre las principales propuestas se destacaron el Vía Crucis Viviente en Chicoana y Seclantás, el Vía Crucis Gaucho en Metán, representaciones de la Pasión de Cristo con gran convocatoria como en Rosario de la Frontera, y celebraciones tradicionales como la Quema de Judas en Cachi. A esto se sumaron ferias y eventos gastronómicos como concursos de la empanada y la humita, festivales folklóricos, ferias agroartesanales y propuestas culturales como conciertos de la Orquesta Sinfónica de Salta y la Misa Criolla en la Plaza 9 de Julio. También se desarrollaron actividades deportivas, encuentros comunitarios y propuestas familiares en distintas localidades.

18)San Juan. El balance del fin de semana fue muy bueno, con un movimiento turístico constante, impulsado por propuestas religiosas, naturaleza, cultura y beneficios promocionales en toda la provincia. Uno de los ejes principales fue la Ruta de los Cristos, un circuito que recorre Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y Calingasta, integrando capillas históricas y representaciones de Jesucristo en distintos paisajes, siendo una de las experiencias más representativas de Semana Santa. En la capital provincial se desarrollaron actividades como el Vía Crucis urbano, la representación de la Pasión de Cristo en la Catedral y conciertos de música sacra, mientras que el programa “San Juan Todo el Año” sumó incentivos como descuentos en hotelería y gastronomía para estimular la demanda. La agenda incluyó propuestas culturales y recreativas como “Viví Punta Negra”, con música en vivo y actividades al aire libre en el dique, además de experiencias enoturísticas como el ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino en bodegas locales. Otro de los puntos convocantes fue la Difunta Correa, que volvió a reunir a miles de promesantes y turistas con actividades culturales, religiosas y gastronómicas, reforzando su importancia como santuario popular. En Iglesia, la programación combinó turismo de fe con eventos deportivos como la competencia internacional de kite Cuesta del Viento Big Air 2026 en el Dique Cuesta del Viento, junto a celebraciones tradicionales como el Vía Crucis Viviente, el Evangelio Criollo y festivales gauchos.

19) San Luis. El movimiento del fin de semana estuvo impulsado principalmente por el turismo interno y de cercanía, con una estadía promedio de dos días y un gasto diario estimado en $ 85.585 por persona. Los principales niveles de afluencia se concentraron en destinos como Villa de Merlo, Potrero de los Funes, La Carolina, El Trapiche, Juana Koslay y San Francisco, entre otros, que se posicionaron como los más elegidos para escapadas cortas. La agenda combinó propuestas religiosas, culturales y recreativas en distintos puntos del territorio, con celebraciones vinculadas a Semana Santa en parroquias y localidades como Villa de la Quebrada y la ciudad capital, además de actividades alusivas al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en diversas localidades. Se destacaron eventos gastronómicos y culturales como el Festival del Asador en Nogolí, ferias y festivales en Villa de Merlo, peñas folklóricas, espectáculos musicales y actividades deportivas como torneos de pesca y competencias atléticas.

20) Santa Cruz. El fin de semana largo mostró un buen nivel de movimiento turístico, con fuerte protagonismo de destinos consolidados como El Calafate, el Glaciar Perito Moreno y el entorno del Parque Nacional Los Glaciares, junto con El Chaltén, que volvió a destacarse como uno de los principales centros de trekking y turismo de naturaleza del país, impulsado por sus senderos, miradores y paisajes de montaña. También se registró buena actividad en la zona norte y en la costa atlántica, con propuestas vinculadas al turismo histórico, cultural y de naturaleza, como en Puerto Santa Cruz, donde se combinaron recorridos por el estuario, avistaje de fauna, visitas al Parque Nacional Monte León y a la pingüinera Punta Entrada, además de circuitos patrimoniales en museos y sitios históricos. A esto se sumaron atractivos distribuidos en todo el territorio como la Ruta Escénica 41, los paisajes de la cordillera, los lagos y la estepa patagónica, que ofrecieron múltiples alternativas para escapadas de corta duración.

21) Santa Fe. La provincia registró un movimiento turístico moderado durante Semana Santa, con niveles de ocupación más bien tibios en algunos destinos urbanos como Rosario, donde la demanda estuvo sostenida principalmente por turistas de cercanía y decisiones de último momento, con un perfil mayormente familiar. A pesar de ello, se ofreció una agenda amplia y diversa que combinó naturaleza, cultura, historia y actividades religiosas en distintas localidades. Rosario fue uno de los principales polos, con propuestas que integraron su costanera sobre el río Paraná, circuitos temáticos como la Ruta de Messi, recorridos por iglesias, actividades culturales, espectáculos, ferias gastronómicas y eventos deportivos, además de experiencias innovadoras como espacios interactivos y paseos guiados. La gastronomía, especialmente vinculada al pescado de río, tuvo un rol destacado, junto con el surgimiento de nuevos espacios urbanos y culturales. La ciudad de Santa Fe ofreció circuitos religiosos y patrimoniales como la Manzana Jesuítica y recorridos guiados por iglesias históricas, reforzando el perfil espiritual de la fecha. El gasto promedio diario en la capital fue de $ 250.000 por turista y la ocupación promedió el 70% en hoteles 4 estrellas, y el 60% en alojamientos boutique. Más allá de los grandes centros urbanos, la provincia desplegó propuestas de naturaleza y turismo rural en el corredor de la Ruta Provincial N°1 y el sistema de islas del Paraná, con actividades como pesca deportiva, navegación, kayak y safaris fotográficos, así como experiencias en el Parque Nacional Islas de Santa Fe. También se destacaron destinos como Cayastá, con eventos deportivos, ferias y recorridos históricos en Santa Fe La Vieja, y los humedales del sur provincial, donde la observación de fauna como los flamencos en la laguna de Melincué se convirtió en un atractivo singular.

22)Santiago del Estero. El fin de semana largo presentó un desempeño turístico heterogéneo según destinos, con un nivel de reservas moderado en el aglomerado Santiago-La Banda (35% en hoteles y el 40% en alojamientos alternativos), mientras que Termas de Río Hondo volvió a posicionarse como el principal polo turístico con una ocupación cercana al 76%, destacándose especialmente los hoteles de mayor categoría. En contraste, destinos emergentes como Villa Ojo de Agua y Sumampa alcanzaron niveles de ocupación plena (100%), impulsados por su oferta de naturaleza y turismo serrano. La estadía promedio fue de dos noches y el gasto diario se estimó en $ 100.000 por persona, generando un movimiento económico cercano a $ 3.500 millones para un universo aproximado de 35.000 visitantes. La agenda turística combinó actividades culturales, religiosas y deportivas, con propuestas como el Encuentro Nacional de Artesanos en la capital, los tradicionales Vía Crucis en Santiago del Estero y Sumampa, y eventos de gran convocatoria como el GP de Motociclismo en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. A esto se sumaron espacios culturales como el Patio Santiagueño en Pascua y el Patio Cultural Indio Froilán.

23) Tierra del Fuego. El fin de semana largo mostró un buen nivel de actividad turística en la provincia, con epicentro en Ushuaia, donde la ocupación hotelera y parahotelera alcanzó el 77%, con una estadía promedio de cuatro días y un gasto diario estimado en $ 220.000 por persona. La capital fueguina concentró gran parte del movimiento, impulsado por una agenda que combinó turismo, memoria y actividades culturales en el marco de Semana Santa y la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con eventos como la tradicional vigilia, el acto central, la Carpa de la Dignidad y visitas guiadas temáticas. A nivel provincial, se destacó especialmente Río Grande, donde la Vigilia por Malvinas volvió a convocar a más de 3.000 personas frente a la costa en uno de los homenajes más emblemáticos del país, consolidando su posicionamiento como Capital Nacional de la Vigilia y generando un importante flujo de visitantes. También se registró movimiento en Tolhuin y en los principales atractivos naturales como el Parque Nacional Tierra del Fuego, el Tren del Fin del Mundo y los circuitos de lagos y montaña.

24) Tucumán. El fin de semana largo finalizó con un balance positivo, impulsado por el turismo interno, regional e incluso con presencia de visitantes internacionales. Destinos como Tafí del Valle, San Javier, Monteros, Yerba Buena, El Cadillal y San Miguel de Tucumán estuvieron entre los más concurridos, lo que permitió sostener una ocupación moderada en todo el territorio. El gasto promedio diario se estimó en $ 92.500 por persona, incluyendo alojamiento, gastronomía, transporte y actividades. El turismo religioso tuvo un rol central y actuó como uno de los principales motores de la movilidad, con una amplia agenda de celebraciones litúrgicas, representaciones de la Pasión, Vía Crucis tradicionales y propuestas como la “Ruta de la Fe” con visitas a los siete templos, desplegadas en distintos puntos de la provincia. Estas actividades se complementaron con eventos culturales y recreativos como la Feria Yallique en El Mollar, el Encuentro Acrobático del Norte Grande y el Campeonato Argentino de Micro en El Cadillal, el Concurso de Caballos Peruanos de Paso en San Pedro de Colalao y diversas ferias y festivales locales, configurando una propuesta integral que combinó fe, identidad cultural, naturaleza y actividades al aire libre.

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