La PFA incautó productos de origen ilegal en ocho provincias por una suma multimillonaria

A raíz de un complejo operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron un total de treinta allanamientos en varias provincias por infracción al código aduanero, con un aforo de lo secuestrado que asciende a los 477.000.000 de pesos.

El presente procedimiento impulsado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Secretaría N°4 del Dr. Gonzalo Martin Acuña, tuvo su origen a partir de un oficio emitido por la mencionada autoridad judicial al Departamento Delitos Fiscales de la PFA, a fin que se realicen tareas investigativas sobre posibles maniobras de productos internacionales que ingresaron al país sin el aval aduanero correspondiente.

Atento a ello, los detectives federales comenzaron con los análisis de datos y ciberpatrullajes, mediante los cuales detectaron un total de 30 domicilios en las provincias de Jujuy, Buenos Aires (Moreno, Merlo, Ramos Mejía, San Miguel, Luis Guillón, Malvinas Argentinas y Del Viso), Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los mismos un depósito de una empresa de encomiendas, vinculados a una organización criminal dedicada al ingreso de mercadería ilegal desde la República del Paraguay.

En las fincas se acopiaban y hasta se vendían en locales comerciales, dichos productos ilícitos.Ante esta situación y con el material probatorio aportado por los uniformados, el juzgado interviniente ordenó los allanamientos a los inmuebles.

Durante el operativo realizado en conjunto con la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la PFA, se identificaron por la causa a 21 hombres y 5 mujeres.

Asimismo, se decomisaron 10.400.000 pesos, 400 dólares, varias dosis de marihuana, más de 1200 neumáticos de origen chino y brasilero de diversos rodados para autos y camionetas de alta gama, 650 juguetes de origen chino, 151 artículos de electrónica y de indumentaria de primera línea, 214 perfumes, 110 mochilas , 120 alfombras, 90 termos, 23 teléfonos celulares de alta gama, 4 notebooks, 2 tablets, 6 smartwatchs, varias cajas de herramientas y más de 2000 atados de cigarrillos de origen extranjero y documentación de prueba perteneciente a la empresa de paquetería.

Cabe destacar que, en el depósito de la citada empresa ubicado en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, se “congelaron” por orden judicial tanto para su envío como para su recepción las encomiendas investigadas, por lo que durante el allanamiento se realizó la correspondiente apertura de las mismas incautando gomas para camiones de un alto valor comercial, electrodomésticos y gran cantidad de cartones de cigarrillos extranjeros.

Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero) y la ley de drogas.

Con info PFA