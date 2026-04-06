Avanzan obras para fortalecer la conectividad y el cuidado ambiental en General Rodríguez

El intendente de General Rodríguez, Mauro García, recorrió la Reserva Natural junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis. El espacio ya cuenta con más de 15 hectáreas reforestadas con especies nativas, en el marco de las políticas de cuidado ambiental y preservación de áreas verdes.

Durante la jornada, las autoridades también firmaron el convenio para dar continuidad a la obra de pavimentación de la avenida Teresa Mastellone, un proyecto clave para mejorar la conectividad urbana y acompañar el crecimiento de la ciudad.

La iniciativa se lleva adelante junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, con el objetivo de generar trabajo y avanzar en obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Municipalidad de General Rodríguez