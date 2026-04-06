Nueva ordenanza establece controles sobre escapes ruidosos en General Rodríguez

El Municipio de General Rodríguez informó la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 5.439/26, que dispone el levantamiento y secuestro de motocicletas con escapes ruidosos, incluso cuando los vehículos se encuentren detenidos en la vía pública.

La normativa tiene como objetivo reducir la contaminación sonora y resguardar el bienestar de los vecinos y vecinas, mediante controles sobre motocicletas que presenten escapes modificados, libres o no homologados.

Desde el Municipio señalaron que la medida busca promover una convivencia más ordenada y respetuosa, a partir de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Municipalidad de General Rodríguez