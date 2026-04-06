El intendente Mauro García entregó huevos de Pascua a los niños internados en el Hospital Vicente López y Planes

En el marco de Pascuas 2026, el intendente de General Rodríguez, Mauro García, compartió los tradicionales huevos de Pascua con niños y niñas que se encuentran internados en el Hospital Vicente López y Planes.

La actividad se realiza cada año con el objetivo de acompañar a las familias y acercar un gesto en una fecha especial, promoviendo la cercanía y el acompañamiento a quienes atraviesan una internación.

La iniciativa forma parte de una acción que se repite tradicionalmente, reafirmando el compromiso de estar presentes junto a la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez