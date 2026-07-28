Cronograma de agosto en el Teatro Marechal

_Las entradas son gratuitas y se retiran una hora antes de cada función_

El Municipio presenta la programación de agosto del Teatro Municipal «Leopoldo Marechal», con propuestas culturales para toda la comunidad que incluyen teatro, cine, música, danza, encuentros participativos y presentaciones literarias.

Las actividades son de entrada libre y gratuita, y las localidades se retiran una hora antes de cada función en Asconapé 85, Moreno Centro.

La agenda comenzará el jueves 6, a las 18:30 horas, con «Proyección + Los Pintos», un encuentro audiovisual dedicado a la trayectoria del director, guionista y productor Eduardo Pinto, que incluirá una retrospectiva de sus principales producciones para cine y televisión.

El viernes 7, a las 20:30 horas, se presentará «Padres Nuestros», un unipersonal que aborda la memoria, las ausencias y las huellas que dejó la violencia de Estado. Al finalizar la función se realizará una charla debate con el público.

El sábado 8 llegará «Otra de tiros – Episodio 5», una nueva entrega de la comedia clown ambientada en el Lejano Oeste. La propuesta contará con funciones a las 19, 20:30 y 22 horas.

La programación continuará el jueves 13, desde las 18:30 horas, con «Yepeto», la reconocida obra de Roberto «Tito» Cossa, protagonizada por Roly Serrano, que reflexiona sobre el amor, la inseguridad y el paso del tiempo. Al finalizar la función se realizará una charla con el público.

El viernes 14, a las 20:30 horas, será el turno de «Fue en Abril», una obra del grupo teatral Aquí y Ahora de la Sociedad Francesa de Moreno, basada en hechos reales que rinde homenaje a Alejandro Cuevas, vecino del distrito y héroe de Malvinas.

El sábado 15, a las 20 horas, se realizará «Canción Urgente: Moreno x Cuba», un recital solidario que reunirá a artistas locales en una jornada de música y fraternidad con el pueblo cubano.

El jueves 20, a las 19 horas, se presentará «Encendidas en vivo», la versión en vivo del podcast conducido por las periodistas Mariana Carbajal e Ingrid Beck, que propone un espacio de reflexión sobre la menopausia y el climaterio desde una perspectiva feminista, con información, humor y participación del público.

El viernes 21, a las 20:30 horas, llegará «Falladísimas», un espectáculo de teatro revista y transformismo protagonizado por Gony Zárate y Maury Ober, que combina humor, música e interacción con el público.

El sábado 22, a las 20:30 horas, el Ballet Municipal de Moreno presentará su Primera Muestra Anual, con un repertorio que exhibirá el trabajo artístico y coreográfico desarrollado durante el año.

La agenda continuará el jueves 27, desde las 19 horas, con la presentación del libro «Las caras del monstruo», de Julia Mengolini. Un ensayo estructurado a partir de la propia experiencia. Una autobiografía política, el testimonio de una época.

El viernes 28, a las 20:30 horas, se realizará una Noche de música afro en conmemoración del Día de la Mujer Afrodescendiente, con una propuesta artística dedicada a celebrar sus raíces, su identidad y su legado cultural.

Finalmente, el sábado 29, a las 20:30 horas, Peke Dima presentará «Spinetta, García & Páez», un espectáculo instrumental junto al pianista Luca Tombari que recorrerá la obra de tres referentes del rock nacional a través del bandoneón y el piano.Para más información sobre la programación y futuras actividades, se pueden consultar las redes sociales oficiales del teatro @teatromarechalmoreno

De esta manera, el Gobierno local promueve el acceso a propuestas culturales gratuitas y de calidad, con una programación que fortalece la participación de la comunidad y acompaña el desarrollo de la producción artística local.