El Hospital ofrece clases abiertas de yoga para la comunidad

El Hospital continúa promoviendo actividades destinadas al bienestar físico y emocional de trabajadores, trabajadoras y de toda la comunidad.

En ese marco, todos los sábados a las 14 se desarrollan clases abiertas de yoga en el Hall Central de la institución.

La propuesta ofrece un espacio para compartir prácticas de respiración, movimiento y relajación, favoreciendo el equilibrio, la armonía y el cuidado integral de la salud.

Quienes deseen participar solo deben acercarse con ropa cómoda y llevar su mat o colchoneta.

Las clases están coordinadas por Claudia Sanguinet Ferrari y forman parte de las iniciativas impulsadas para fomentar hábitos saludables y espacios de encuentro dentro del hospital.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega