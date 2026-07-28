La Sociedad de Fomento Parque La Argentina celebró su 80° aniversario

El intendente municipal Mauro García participó de los festejos por el 80° aniversario de la Sociedad de Fomento del barrio Parque La Argentina, una institución que desde hace décadas acompaña el crecimiento y la vida comunitaria de la localidad.

La celebración reunió a vecinos y vecinas en una jornada de encuentro, donde compartieron un almuerzo y disfrutaron de distintas actividades culturales y recreativas. Además, hubo presentaciones de danzas y de las diferentes disciplinas que se desarrollan en la institución, reflejando el trabajo y el compromiso de quienes forman parte de este espacio.

Desde el Municipio destacaron la trayectoria de la Sociedad de Fomento y el rol que cumple como lugar de participación, integración y desarrollo para las familias del barrio.Con ocho décadas de historia, la institución continúa siendo un punto de referencia para la comunidad y un ejemplo del valor del trabajo conjunto entre vecinos.

Municipalidad de General Rodríguez