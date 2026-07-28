Vacaciones de invierno: juegos, espectáculos y diversión para toda la familia en el HCD

El Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez continúa recibiendo a niñas, niños y familias en el marco de las vacaciones de invierno con una propuesta llena de entretenimiento, creatividad y momentos para compartir.

Durante cada jornada, los más chicos disfrutan de funciones de cine, espectáculos, juegos, actividades recreativas y muchas sorpresas, en un espacio pensado para que puedan vivir unas vacaciones diferentes junto a sus seres queridos.

Estas iniciativas buscan ofrecer un lugar de encuentro y recreación para la comunidad, promoviendo el disfrute, la participación y el acceso a actividades culturales durante el receso invernal.

Las actividades continúan durante las vacaciones de invierno, invitando a las familias de General Rodríguez a seguir compartiendo jornadas llenas de alegría, diversión y entretenimiento.

HCD General Rodríguez