La Provincia garantiza nuevos servicios de transporte para fortalecer la conectividad bonaerense

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires formalizó nuevos convenios para asegurar la prestación de servicios públicos de pasajeros en corredores estratégicos, con el objetivo de mejorar la conectividad entre La Plata, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el noroeste provincial y el corredor del río Paraná.

Los acuerdos contemplan la autorización de los servicios correspondientes a las líneas 248 C y 351, que estarán a cargo de la empresa Plusmar S.A. La línea 248 C unirá La Plata con San Vicente, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Bragado y Los Toldos, mientras que la línea 351 conectará la capital bonaerense con General Pinto, Lincoln y General Villegas, atravesando además Tres de Febrero, Luján, Mercedes, Chacabuco y Junín.Además, se garantizó la continuidad de la línea 228 D, operada por Vía Rosario S.R.L., que une Zárate con San Nicolás y pasa por los partidos de Baradero, San Pedro y Ramallo, consolidando un corredor clave para la movilidad de los vecinos del norte de la provincia.

Durante la firma de los convenios participaron autoridades provinciales, intendentes de los municipios involucrados y representantes de las empresas prestadoras del servicio.

Desde la cartera de Transporte destacaron que estas medidas buscan facilitar el acceso de la población a los lugares de trabajo, estudio, salud y demás actividades cotidianas mediante una red de transporte público más amplia y eficiente.

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