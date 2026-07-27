La jornada reunió a autoridades provinciales, representantes de 10 Municipios de la región y directores de hospitales para fortalecer la integración de las políticas públicas sanitarias y las redes de atención médica y de salud mental_

El Municipio de Moreno fue sede de un nuevo encuentro del Consejo Regional de Salud (CORESA), el órgano provincial encargado de articular y planificar las políticas públicas sanitarias en la región.

La jornada contó con la participación de la intendenta, Mariel Fernández, autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, representantes de 10 Municipios y directores de hospitales provinciales y municipales.

Del encuentro, que se desarrolló en el Museo Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, participaron autoridades sanitarias de Moreno, Morón, Tres de Febrero, Ituzaingó, Merlo, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras y Hurlingham, quienes abordaron estrategias para fortalecer las redes de atención médica, la salud mental y la integración del sistema sanitario.

Durante la apertura, la jefa comunal expresó: «En tiempos donde los recursos escasean, el recurso humano es el más importante, por eso celebramos fortalecer el vínculo entre los municipios y el Estado provincial.

Es muy importante encontrarnos, apoyarnos y acompañarnos en este momento difícil del país»; asimismo, señaló: «Una alegría que Moreno sea sede del encuentro y recibirlos.

Felicitaciones por el trabajo que vienen realizando y por no perder la iniciativa de seguir pensando políticas públicas a pesar de las circunstancias».

En el evento se intercambiaron experiencias de gestión y se analizaron estrategias para fortalecer la articulación entre los distintos niveles de atención, mejorar la coordinación regional y consolidar el trabajo conjunto en materia de salud mental y atención sanitaria.

Además, las autoridades presentaron los avances del Plan Quinquenal de Salud de la Provincia de Buenos Aires, una estrategia que promueve la integración del sistema sanitario para facilitar el acceso a las prestaciones y fortalecer la articulación entre los centros de salud y los hospitales.

La jornada también incluyó un almuerzo compartido preparado por trabajadoras del sistema de salud, que favoreció el intercambio entre las y los participantes.

Con este encuentro, el distrito reafirma el trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios y las instituciones sanitarias para consolidar un sistema de salud integrado, fortalecer la coordinación territorial y mejorar el acceso a la atención de las vecinas y los vecinos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno