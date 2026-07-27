Un Policía de la Ciudad mató a un delincuente de 17 años durante un intento de robo en Malvinas Argentinas

Un efectivo de la Policía de la Ciudad abatió a un delincuente de 17 años durante un intento de robo en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, luego de enfrentarse a tiros con dos motochorros que intentaron sustraerle su motocicleta cuando se encontraba franco de servicio.

El hecho ocurrió en la intersección de la calle Chile y la Ruta 8, donde el oficial fue interceptado por dos asaltantes armados. Según informaron fuentes policiales, los delincuentes comenzaron a dispararle y el efectivo respondió con su arma reglamentaria.

Como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los sospechosos, identificado como Benjamín Lautaro Benítez, de 17 años, murió en el lugar, mientras que el otro logró escapar en una motocicleta.Durante las pericias, la Policía Científica secuestró una pistola calibre 9 milímetros que habría sido utilizada por el adolescente fallecido.

El policía resultó ileso.La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 18 de Malvinas Argentinas, que interviene en una causa por tentativa de robo y homicidio.

Por el momento, no se adoptaron medidas contra el efectivo.Tras conocerse la muerte del joven, familiares y allegados realizaron una despedida en la localidad de José C. Paz, donde vivía, con una manifestación que incluyó la quema de una motocicleta y un corte de tránsito.