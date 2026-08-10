Cronograma de Jornadas de Salud en los barrios

Durante agosto, se realizarán controles médicos, vacunación, testeos y actividades de promoción de la salud sin turno previo y por orden de llegada

El Municipio de Moreno realizará en agosto y como todos los meses jornadas de Salud en los barrios del distrito, con atención gratuita, sin turno previo y por orden de llegada.

Las Jornadas de Salud acercan la atención primaria a los barrios.

En cada operativo se ofrecerán testeos de VIH y sífilis, toma de presión arterial, vacunación de calendario, atención pediátrica, control de peso, talla y agudeza visual, además de la confección de planillas de ANSES para la Asignación Universal por Hijo (AUH).Asimismo, se desarrollarán talleres informativos y se entregará folletería sobre distintos temas vinculados al cuidado de la salud, entre ellos lavado de manos, salud sexual y reproductiva.

En algunas jornadas también se realizará vacunación para perros y gatos.Las jornadas tendrán lugar en plazas, parques, comedores comunitarios, clubes y Unidades Sanitarias de distintos barrios.

A continuación, se presenta el cronograma previsto:

-Martes 11 Moreno Centro – Escuela de Educación Secundaria N.º 17 (Alem 2500), de 9 a 15 horas.

Moreno Sur – Biblioteca Cascallares (Saavedra y Pérez Bulnes), de 11 a 13 horas.Moreno Sur – Unidad Sanitaria San Jorge (Flores 2202), de 10 a 13 horas.

-Miércoles 12 Francisco Álvarez – Posta Aguaribay (Coronel Emeterio de Escalada 1190), de 9 a 12 horas.La Reja – Unidad Sanitaria Altos de La Reja (Pilcomayo 3636), de 9 a 15 horas.Salud Femenina en Moreno Norte – CAPS Jardines (Larreta 3067), de 10 a 11 horas.Moreno Sur – Club Los Bohemios de Cascallares (San José esquina Unamuno), de 9 a 14 horas.

-Jueves 13 Distrito Ecológico Roggero – CDI El Molinito (Gualeguaychú e Hipócrates, barrio San Carlos, Villa Escobar), de 9 a 13:30 horas.-Viernes 14 PAP en La Reja – Unidad Sanitaria Reja Centro (Storni 1476), desde las 7 horas.Salud Femenina en Paso del Rey – Unidad Sanitaria Cortes (Del Carril 4051 esquina Lobos), desde las 11 horas.Distrito Ecológico Roggero – Plazoleta Puente del Inca y Neuquén, Villa Escobar, de 9 a 13:30 horas.

Descacharreo en Francisco Álvarez – Posta Aguaribay (Coronel Emeterio de Escalada 1190), de 10 a 12 horas.-Miércoles Moreno Sur – Playón de La Porteña (Doctor Santiago de Huari, manzana 9), de 9 a 13 horas.-Viernes 21 PAP en Paso del Rey – Unidad Sanitaria Cortes (Del Carril esquina Lobos), desde las 11 horas.

Moreno Sur – Casa Joven Casasco (San José 189, Casasco), de 10 a 14 horas.-Miércoles 26 Moreno Norte – CAPS Jardines (Larreta 3067, barrio Jardines), de 9 a 12 horas.-Viernes 28 PAP en Paso del Rey – Unidad Sanitaria Cortes (Del Carril esquina Lobos), desde las 11 horas.

Para más información, consultar las redes oficiales de @secretariadesaludmoreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno