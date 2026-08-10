General Rodríguez celebró la Ceremonia de la Pachamama en el Museo Ferroviario

El predio del Museo Ferroviario de General Rodríguez fue escenario de la quinta edición de la Ceremonia de la Pachamama, un encuentro destinado a honrar a la Madre Tierra y poner en valor las raíces, tradiciones y cultura de los pueblos originarios.

La actividad fue organizada por la Comunidad Originaria Qhapaq Ñam, a cargo de Quilla Choque, y contó con la participación de vecinos, estudiantes y docentes de la Escuela Media N.º 1.

Durante la jornada también estuvo presente el Veterano de Guerra de Malvinas Mario Dos Santos, quien, como cada año, preparó el desayuno para quienes participaron del encuentro.

El intendente Mauro García acompañó la ceremonia, que volvió a reunir a la comunidad en torno a una tradición vinculada con la identidad cultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Municipalidad de General Rodríguez