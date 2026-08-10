Salud incorporó a PAMI a la red nacional para la atención y tratamiento del ACV

El Ministerio de Salud de la Nación y PAMI firmaron un convenio para incorporar a los afiliados del instituto al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV).

La medida busca fortalecer la atención de los ACV, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la coordinación entre los distintos establecimientos de salud, especialmente ante estas emergencias en las que la atención rápida resulta fundamental.

A partir de su incorporación, PAMI recibirá las alertas activadas mediante el Código ACV Nacional, coordinará los traslados y las derivaciones y deberá garantizar la continuidad de la atención de sus afiliados dentro de la red.

El PRONAC-ACV establece circuitos de atención y derivación según el nivel de complejidad de cada establecimiento e incorpora herramientas digitales para registrar y realizar el seguimiento de los pacientes.

También contempla tratamientos de alta complejidad, terapias de reperfusión y la rehabilitación posterior al evento.

La incorporación de PAMI forma parte de la expansión federal del programa, que avanza junto a provincias, municipios y establecimientos sanitarios para conformar una red nacional coordinada.

En este marco, recientemente Tres de Febrero se incorporó a la red y el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas fue establecido como centro receptor de alta complejidad para pacientes de ese municipio.

El objetivo del programa es que, ante una emergencia por ACV, los equipos de salud puedan coordinar la atención en tiempo real y derivar a cada paciente al establecimiento más adecuado según sus necesidades.

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