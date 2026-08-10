El HCD de General Rodríguez abrió un espacio de diálogo sobre lactancia y redes de cuidado

El Concejo Deliberante de General Rodríguez fue sede de una mesa de diálogo dedicada a la lactancia y a la importancia de fortalecer los espacios de acompañamiento y cuidado en la comunidad.

La actividad reunió a puericultoras, licenciadas en obstetricia, equipos de Atención Primaria de la Salud (APS) y profesionales del Hospital Vicente López y Planes, quienes compartieron experiencias y reflexionaron sobre el acompañamiento durante el embarazo, la lactancia y las distintas etapas de la crianza.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, bajo el lema “Promover y acompañar las lactancias en cada etapa. Fortalezcamos las acciones que funcionan”.

Desde el HCD destacaron la importancia de generar espacios donde puedan encontrarse las distintas voces vinculadas al cuidado y la salud, con una perspectiva de derechos y con el objetivo de seguir fortaleciendo las redes comunitarias.

La jornada permitió poner en valor el trabajo conjunto entre profesionales de la salud y las instituciones locales para acompañar a las familias y promover políticas de cuidado.

HCD General Rodríguez