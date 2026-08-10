Femicidio en Luján: una joven fue asesinada frente a sus tres hijos y la autopsia reveló 35 lesiones de arma blanca

Daniela Natalia Armoa, de 27 años, fue asesinada a puñaladas dentro de su vivienda del barrio Lanusse, en Luján. Por el hecho fue detenido su pareja, César Q., señalado como principal sospechoso en una investigación que fue caratulada como femicidio.

El ataque ocurrió el viernes y fue presenciado por los tres hijos de la víctima, de 12, 10 y 5 años, quienes intentaron asistir a su madre. Daniela fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

Como novedad, el resultado preliminar de la autopsia determinó que la joven sufrió 35 lesiones compatibles con un arma blanca, diez de ellas de tipo cortopunzante penetrante.

Los peritos establecieron que las heridas provocaron un shock hipovolémico que derivó en su fallecimiento.

Tras el crimen, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones de Luján realizaron un operativo para encontrar al sospechoso. Finalmente fue localizado en la vivienda de su madre y detenido.

Actualmente permanece alojado en la comisaría de Marcos Paz.

En el marco de la investigación se realizó un allanamiento en la vivienda del acusado, donde no fue hallada el arma que habría sido utilizada.

En cambio, se secuestraron dos teléfonos celulares y material orgánico y genético que será sometido a análisis.

Los tres hijos de Daniela permanecen alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján mientras la Justicia avanza con las medidas correspondientes.

La causa continúa en investigación y busca determinar las circunstancias del femicidio y la responsabilidad del acusado.