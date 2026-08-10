Tiene cáncer de mamas, se fracturó un fémur y necesita operarse para seguir el tratamiento

María del Carmen Díaz tiene 58 años y está internada en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Hace tres semanas sufrió la fractura del fémur de la pierna izquierda a raíz de una caída, pero principalmente por la debilidad ósea, ya que hizo metástasis en esa zona. Tiene que operarse para continuar el tratamiento. No cuenta con obra social y está sin trabajo por la enfermedad, que fue detectada en el 2019. Tiene que juntar 2.700.000 pesos para comprar la prótesis. Está en plena campaña solidaria. Cuenta de Mercado Pago: Carmen0906 número de contacto: 11 6878-9161