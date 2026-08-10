Día del Niño 2026: cuándo se celebra y por qué volvió la denominación tradicional

El Día del Niño se celebrará en Argentina el próximo domingo 16 de agosto, fecha que corresponde al tercer domingo del mes y que se mantiene como referencia desde 2013.

La celebración tuvo distintos cambios de fecha a lo largo de los años.

En 2011, por ejemplo, debió trasladarse al 21 de agosto debido a su coincidencia con las PASO, mientras que en 2013 quedó establecido el tercer domingo de agosto para evitar superposiciones con jornadas electorales y brindar mayor previsibilidad.

Vuelve el nombre “Día del Niño”

El decreto 562/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, restableció oficialmente la denominación “Día del Niño” para esta celebración.

El nombre había sido reemplazado en distintos ámbitos durante los últimos años por otras denominaciones.

En 2020, desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se había planteado utilizar una expresión que contemplara la diversidad de las infancias.

Con el nuevo decreto, el Gobierno decidió recuperar formalmente la denominación tradicional, mientras que la fecha continúa siendo el tercer domingo de agosto.

De esta manera, el próximo domingo 16 se celebrará el Día del Niño en todo el país, en una jornada dedicada a las infancias y al encuentro familiar.