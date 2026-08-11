Cuatro mujeres hicieron historia con la primera expedición científica argentina en la Antártida

En 1968 un hito protagonizado por cuatro mujeres, que cambió la historia de la ciencia argentina en la Antártida.

Fueron las primeras mujeres del país que realizaron una campaña científica en el continente blanco, ellas fueron, las científicas:

Irene María BERNASCONI Especialista en equinodermos (estrellas y erizos de mar)

María Adela CARIA Microbióloga

Elena Dolores MARTÍNEZ FONTES Especialista en invertebrados marinos

Carmen PUJALS Ficóloga experta en algas marinas

Estudiaron algas marinas, esponjas silíceas, estrellas, invertebrados, erizos de mar.Las apodaron «Las cuatro de Melchior», por el nombre que llevaba la base antártica donde se alojaron durante dos meses y medio.

Antes de viajar a la Antártida, Irene Bernasconi era profesora de Ciencias Naturales cuando uno de sus docentes, que estaba a cargo de las colecciones de moluscos e invertebrados marinos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN), la convocó para trabajar con él de forma ad-honorem en 1921.Más tarde, obtuvo un cargo en el Museo hasta la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en 1958, cuando le fue otorgada una beca de perfeccionamiento.

En 1962 pasó a ser investigadora y seis años más tarde viajaría a la Antártida.María Adela Caría fue otra de las que se convirtieron en investigadoras del CONICET tras un largo derrotero.

Ella trabajó en un laboratorio de productos químicos y biológicos y más tarde ingresó al MACN para dedicarse a su pasión: el estudio de las enterobacterias.

En 1957 formó parte del equipo fundador del Laboratorio de bacteriología en el Hospital de Niños «Ricardo Gutiérrez», en búsqueda de tratamientos efectivos para enfermedades bacterianas como la estafilococia pulmonar, diarreas del lactante o infecciones urinarias. Gracias a toda su producción científica de este período logró ingresar como investigadora al CONICET en 1962, seis años antes de ser una de las primeras cuatro mujeres en viajar a la Antártida.Por su parte, Elena Dolores Martínez Fontes era otra de ‘Las cuatro de Melchior’.

Ella también era profesora de enseñanza secundaria en ciencias naturales, apasionada tanto de la docencia como de la ciencia. Ingresó a trabajar en el Museo como «Ayudante supernumerario», habiendo tenido siempre un desempeño sobresaliente. Se dedicó a organizar colecciones de organismos unicelulares, generó guías didácticas sobre enseñanza de la biología e ingresó en 1960 como investigadora al CONICET.

La última de Las Melchior, Carmen Pujals, en 1945 se graduó como licenciada en Ciencias Naturales con orientación Botánica. Tuvo algunos otros trabajos hasta que ingresó en el MACN como Oficial Mayor en el Laboratorio de Ficología Marina. Trabajó allí durante cuarenta años.

El viaje a la Antártida de ‘Las cuatro de Melchior’ fue el primero, pero no el único en el que Carmen fue pionera: en 1971 se convirtió en la primera científica argentina en realizar trabajo de campo en las Islas Malvinas.

Estas cuatro científicas desafiaron también los prejuicios de la edad, tengamos en cuenta que Irene María Bernasconi tenía 72 años y encabezó la expedición, y el resto tenían más de 50 años.Su valioso trabajo y sus contribuciones a la ciencia, especialmente durante su histórico viaje a la Antártida, merecen ser recordados y celebrados como parte integral de la historia científica de Argentina.

Pero más allá de su legado, a casi sesenta años después de la expedición de ‘Las cuatro de Melchior’ a la Antártida, el sistema científico cambió de manera significativa.

«Yo hace casi cuarenta años que trabajo en el museo, comencé ad honorem y después obtuve un cargo e hice mi carrera dentro del museo».

Cinco laboratorios en bolsas y cajasLa expedición a la Antártida de ‘Las cuatro de Melchior’ se desarrolló entre el 7 de noviembre de 1968 y el 2 de febrero de 1969.

El equipo científico viajó a bordo del buque carguero ARA Bahía Aguirre de la Marina de Guerra.Zarparon de la ciudad de Buenos Aires y luego de cruzar el Pasaje de Drake, el buque arribó al Destacamento Naval Melchior el 19 de noviembre de 1968.

Allí, cubiertas de nieve, vivieron durante los dos meses y medio que permanecieron en la Antártida, para realizar trabajos de recolección de «biota antártica», es decir, flora y fauna del lugar.

Carmen tenía 52 años, Elena 53 años, María Adela 56 años e Irene con 72 años, se llevaron 5 laboratorios móviles en bolsas y cajas.

Causan admiración estas cuatro mujeres, que atravesaron muchas experiencias importantísimas y viajes a diferentes partes del mundo (Islas Malvinas, Uruguay, Francia, Estados Unidos, entre otros) para especializarse en el estudio de materiales, consultas de exhibiciones, congresos (tanto científicos como educativos), hasta llegar preparadas a la Antártida.

El mismo año que regresaron de la Antártida, comenzaron los homenajes a estas cuatro científicas en vida, que no cesan hasta el día de hoy: ya en octubre de 1969, la «Embajada de Mujeres de América» les rindió homenaje y entregó una medalla recordatoria a cada integrante de la Expedición a la Antártida, al convertirse en el primer grupo femenino que participó en una Campaña Antártica para desarrollar tareas científicas.

En honor a ellas, años después, se llegó a incorporar en la cartografía antártica argentina cuatro accidentes geográficos bautizados con sus nombres y apellidos.

Las cuatro de Melchior, a su regreso, junto a sus colegasCabe destacar que el legado dejado por estas mujeres en la Antártida fue más allá de su contribución científica; también representa la realización del esfuerzo de su trabajo.Antes de emprender su histórico viaje al continente blanco, expresaron en una entrevista: ´Lo hemos deseado toda la vida´.

Esta frase encapsula la determinación y la pasión que impulsaron su trabajo, desafiando las limitaciones impuestas en la época.Su legado continúa vivo, y su valentía y determinación siguen siendo una inspiración para las mujeres científicas de hoy en día».

Fundación Marambio