Curso de ingreso 2026: los Bomberos de General Rodríguez iniciaron la formación de nuevos aspirantes

Con un mensaje de bienvenida y el deseo de un gran año de capacitación, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez recibió a sus nuevos aspirantes, augurándoles el mayor de los éxitos en el camino de formación que comienzan a transitar.

El pasado sábado 7 de marzo se dio inicio formal al Curso de Ingreso 2026. En esta nueva edición, la convocatoria alcanzó un total de 47 aspirantes, grupo que está integrado por 27 mujeres y 20 varones.

Desarrollo de la jornada de formación

La capacitación brindada por la institución se dividió en dos áreas fundamentales para el futuro desempeño de los alumnos:Instrucción teórica y doctrinaria: Se abordaron contenidos sobre la funcionalidad de las instituciones, la historia y creación del cuartel, así como las normas de conducta, disciplina y asistencia.

También se brindó información sobre el orden interno y el escalafón jerárquico.

Acondicionamiento físico: Bajo la supervisión de los instructores, los aspirantes realizaron una serie de ejercicios que incluyeron trote, abdominales y flexiones de brazo, entre otras actividades de resistencia.De esta manera, los ingresantes ya se encuentran activos en su proceso de aprendizaje y formación dentro del cuartel de General Rodríguez.

Info Bomberos Voluntarios de General Rodríguez