El choque nuestro de cada día: Un enorme pozo en Ruta 23 genera siniestros viales cotidianos

En una rotura del hormigón de la calle en la mano rápida, en sentido a Moreno, entre las calles Chile y Colombia, frente al supermercado Día%. Como muestra de la gravedad del enorme pozo, hay un video de un choque que se produjo el miércoles 4 de febrero minutos antes de las 17 horas. Un Fiat 147 rojo que circulaba hacia Moreno, golpeó en el agujero y el conductor perdió el control. El automóvil cruzó de carril e impactó de frente contra otro vehículo. Los vecinos afirman que es uno de los tantos siniestros que se producen diariamente. Aunque es una ruta provincial, el municipio debería hacerse cargo, de la misma manera que reparó el puente de la misma arteria, antes de llegar al complejo habitacional Las Catonas. Hay que intervenir antes de que se produzca una víctima fatal.