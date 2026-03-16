De la Antártida al Conurbano: El increíble rescate de un Pingüino Rey en Vicente López

En un hecho sin precedentes para la zona norte del Gran Buenos Aires, un ejemplar de Pingüino Rey (Aptenodytes patagonicus) fue rescatado tras aparecer de forma inesperada en las aguas del Río de la Plata.

El animal, que se encontraba visiblemente debilitado y fuera de su ruta habitual, ya está bajo cuidados especializados para su pronta recuperación.Un hallazgo fuera de serie

El operativo se activó tras el alerta por el avistaje del ave en la costa de Vicente López. Personal de Defensa Civil actuó de inmediato para poner a resguardo al ejemplar, que se encontraba en situación de varamiento.

«Es un visitante muy inusual para estas latitudes. Sus colonias más cercanas están en las Islas Malvinas y Georgias del Sur, a miles de kilómetros de aquí», explicaron los especialistas.

El diagnóstico: cansancio y corrientes marinasSegún informaron los expertos de la Fundación Temaikén, donde el pingüino fue derivado de urgencia, el animal presenta signos de haber terminado su proceso de muda de plumaje. Este periodo es biológicamente agotador:

Los pingüinos no pueden ingresar al agua para alimentarse mientras cambian sus plumas.

Al finalizar, suelen estar delgados y con bajas defensas.Se sospecha que, en ese estado de debilidad, las corrientes marinas lo arrastraron hacia el interior del estuario del Río de la Plata.Camino a la libertadActualmente, el pingüino se encuentra en el Centro de Recuperación de Especies (CRE) de Temaikén.

Los primeros chequeos veterinarios arrojaron resultados optimistas:Estabilización: Está siendo hidratado y alimentado con una dieta específica.

Recuperación: Se busca que recupere el peso y la fuerza necesaria para enfrentar el mar abierto.Reinserción: Una vez que reciba el alta, será trasladado a las playas del sur de la provincia de Buenos Aires.

Esa zona es un punto frecuente de paso para la especie, lo que le permitirá retomar su ruta migratoria y volver, por sus propios medios, a las islas del Atlántico Sur.

Este rescate subraya la importancia de la colaboración ciudadana y la respuesta rápida de los organismos de seguridad y conservación para proteger la fauna silvestre que, a veces, el mar nos acerca de forma inesperada.