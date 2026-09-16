Defendió a una chica de una agresión y terminó muerto: locura en el barrio Güemes de Francisco Álvarez

Lucas Palavecino murió al recibir un disparo en el pecho. La víctima habría increpado a otro sujeto por agredir a una mujer. El asesino está prófugo.

El suceso se produjo alrededor de las 5:30 horas del pasado martes 15 de septiembre en la esquina de las calles Chilecito y Vidt, del barrio Güemes de la localidad morenense de Francisco Álvarez, a cien metros de la plaza de la zona y de la Escuela Primaria 66.

La justicia reconstruyó parte de la secuencia previa al asesinato. Según consta en las primeras actuaciones realizadas por personal de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Martín Borgnia, una mujer de 35 años fue agredida por su ex pareja.

La mujer le pidió ayuda a un amigo, identificado como Lucas Palavecino, de 26 años. Este hombre salió en la búsqueda del violento sujeto. Lo habría encontrado en la esquina de Chilecito y Vidt. Allí comenzó una discusión. El agresor estaba con otras personas, entre ellas su padre y un amigo.

Aquí los acontecimientos se precipitan. Apareció un arma de fuego, supuestamente portada por uno de los individuos que acompañaban al agresor de la mujer. Se escucharon varias detonaciones y Palavecino cayó mortalmente herido, con un balazo en el pecho. Quien disparó y la ex pareja de la mujer escaparon en moto.

Constatada la muerte de Palavecino por parte de un médico perteneciente a SAME, uniformados de la comisaría Moreno 6ª (Francisco Álvarez) recabaron testimonios que permitieron la identificación de un sospechoso. Y además, por orden de la fiscalía, demoraron a un sujeto, quien sería el padre del agresor de la chica.

La causa está caratulada como “homicidio” y el imputado por el delito permanece prófugo. Sería mayor de edad y las fuentes revelaron que tendría múltiples antecedentes policiales.