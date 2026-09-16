Llega la 24° edición de la Fiesta Provincial del Plantín Floral

Se realizará los días 19, 20 y 21 de septiembre, de 10 a 20 horas, en la Plaza Dr. Buján, con venta directa de producción local, charlas, talleres, feria, propuestas culturales y patio gastronómico

El Municipio de Moreno realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial del Plantín Floral, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de septiembre, de 10 a 20 horas, en la Plaza Dr. Buján de Paso del Rey.

La propuesta recibirá a la primavera con actividades destinadas a promocionar, difundir y fortalecer la producción florícola local.

El encuentro contará con stands de productoras y productores locales para la exposición y venta directa de plantas, flores, plantines, macetas, accesorios, tierra e insumos para jardines y huertas. También habrá talleres, stands informativos y actividades para niñas y niños, feria de artesanas y artesanos, sorteos, propuestas culturales, espectáculos musicales y patio gastronómico.

El cronograma incluirá charlas sobre diseño de canteros con variedades (INTA), flores para el jardín, compostaje, planificación de la huerta primavera-verano, arreglos florales, bonsái y plantas carnívoras.

Las propuestas estarán a cargo de especialistas y referentes vinculados con la producción y el cuidado de especies vegetales.

El sábado 19, a las 14 horas, Santiago Stancanelli y Rubí Barnatán hablaran sobre «Diseño de canteros con variedades” (INTA).

A las 14.30 horas habrá una clase de Zumba y, a las 16 horas, el equipo de arbolado urbano municipal presentará «El embellecimiento de los espacios públicos de Moreno».

Desde las 17 horas se sucederán las presentaciones del Cuerpo de Danzas Ko’eju con ensamble de Nuestra Señora de Caacupé, el Ballet Los del Patio, Maxi Pini, Palo y a la Bolsa y la Orquesta Kaluqueña.

El domingo 20, a las 10 horas, se dictará el taller «Separar, compostar, florecer».

A las 12 horas se abordará la planificación de la huerta primavera-verano y a las 14 horas tendrá lugar el taller «Arreglos florales».

A las 16 horas se desarrollará la propuesta «Bonsái, arte con árboles recuperados».

La jornada continuará con la presentación de Taikos Japoneses de la Asociación Japonesa Sarmiento, las escuelas de danzas Semillas Pampeanas y Patria y Tradición, Hermanos Acuña, Valentina Vitale, el Ballet Municipal, la Orquesta de Música Popular Raíces y Peteco Riendas Libres.

El lunes 21, a las 11 horas, se podrá participar de «Plantas Carnívoras».

Desde las 12 horas habrá música en vivo y sorteos para el cierre de la fiesta.

Asimismo, el lunes 21, la Plaza Dr. Buján será tambien escenario de la octava edición del Festival Urbano de Moreno (FU).

Ambas propuestas confluirán en el mismo espacio y sumarán la celebración de la producción florícola local a una jornada con música en vivo que contará con la presentación de la reconocida artista argentina Cazzu.

Moreno fue declarado Capital Provincial del Plantín Floral en 2011, debido a que concentra más del 50 por ciento de la producción total de plantines de la provincia de Buenos Aires y constituye el principal distrito productor del país.

Según el Censo Municipal Agropecuario de 2021, el distrito produce más de 25.100.000 plantines florales por año.

La actividad reúne a 128 floricultores y viveristas, genera trabajo directo e indirecto para familias las y los morenenses y constituye la principal actividad primaria del distrito.

El sector cuenta además con cinco mercados de venta mayorista.La Fiesta Provincial del Plantín Floral es organizada a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Social (IMDEL) y constituye un espacio de encuentro, promoción y comercialización para el sector florícola, además de una celebración de la historia y la identidad productiva del distrito.

CRONOGRAMA PLANTIN FLORAL 2026

SABADO (de 10 a 17h charlas – 17 en adelante evento cultural)

* 14h CHARLA Santiago Stancanelli y Rubí Barnatán: Diseño de canteros con variedades INTA

* 14:30h ZUMBA (deportes)

* 16h CHARLA El embellecimiento de los espacios publicos de Moreno»

* 17h Cuerpo de Danzas Ko’eju con ensamble de Nuestra Señora de Caacupe

* 18 hs Ballet Los del Patio

* 18:30 Maxi Pini * 19:30h Palo y a la Bolsa

* 20h Orquesta Kalukeña

DOMINGO 20

10 h Charla – “Separar, compostar, florecer”

12 h Charla – «Planificación de la huerta primavera-verano»

14 h Charla – Taller “Arreglos florales»

16 h Charla – «Bonsai, arte con árboles recuperados»

17 h ESPECTÁCULO MUSICAL – Asociación Japonesa Sarmiento – Taikos Japoneses

⁠17:30 h DANZA – Escuela de danzas semillas pampeanas

17:45 h DANZA – Escuela de danzas patria y tradición

⁠18 h ESPECTÁCULO MUSICAL – Hermanos acuña

19 h ESPECTÁCULO MUSICAL – Valentina Vitale

19:20 h DANZA ballet municipal ⁠

19:45 h ESPECTÁCULO MUSICAL – Orquesta de música popular Raíces

20:30 h ESPECTÁCULO MUSICAL – Peteco Riendas Libres

LUNES

* 11h CHARLA Ana Fusaro: «Plantas Carnivoras»* -en adelante- música y sorteos

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno