El 2 de octubre se celebrará una nueva Maratón Nacional de Lectura

La jornada se realizará el 2 de octubre y convocará a escuelas, bibliotecas, centros comunitarios e instituciones de todo el país.

La Maratón Nacional de Lectura 2026 se realizará el próximo 2 de octubre, organizada por Fundación Leer, con una propuesta que busca celebrar la lectura y promover su práctica durante todo el año.

La iniciativa reunirá a niños, jóvenes y adultos en distintos espacios del país, como escuelas, bibliotecas y centros comunitarios.

El lema de esta edición será “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”.

La propuesta invita a leer e imaginar otros escenarios, explorar mundos posibles y reflexionar sobre el futuro a través de la literatura.

Las instituciones interesadas en participar ya pueden inscribirse a través del sitio web de Fundación Leer.

https://maraton.leer.org

Una vez registradas, podrán acceder a una guía con actividades, recomendaciones de textos y otros recursos educativos.

En la edición anterior participaron alrededor de 4 millones de personas de 14.500 instituciones de todo el país.