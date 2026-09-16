Cuatro equipos de General Rodríguez clasificaron a la final de los Juegos Bonaerenses

Los representativos locales avanzaron desde la etapa interregional y disputarán la instancia final en Mar del Plata.General Rodríguez continúa avanzando en los Juegos Bonaerenses 2026 luego de la participación de sus equipos en la etapa interregional.

En esta instancia, cuatro representativos de la ciudad consiguieron la clasificación a la final de la competencia, que se disputará en Mar del Plata.

Los equipos que lograron avanzar son

Fútbol 11 Sub 16 Libre masculino – San Bernardo; Fútbol 11 Sub 18 femenino – Atlético GR; Fútbol 7 mixto Sub 14; y Futsal masculino Sub 18 – Escuela Media N.º 2.

La competencia continuará con nuevas disciplinas durante la próxima semana, entre ellas Atletismo, que tendrá su propia etapa regional.

La clasificación representa un nuevo paso para los deportistas de General Rodríguez que participan de la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses.

Municipalidad de General Rodríguez