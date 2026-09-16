General Rodríguez realizó una jornada de concientización por la prevención del suicidio

Las actividades se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad y buscaron promover la información, el diálogo y el acompañamiento en materia de salud mental.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se llevó adelante en General Rodríguez una jornada de concientización impulsada por la Mesa de Salud Mental.

Las actividades comenzaron durante la mañana en la Estación de Trenes, donde integrantes de la iniciativa se acercaron a vecinos y vecinas para brindar información y entregar folletos junto con cintas amarillas, símbolo de la prevención del suicidio.

Por la tarde, la propuesta se trasladó a las inmediaciones del Palacio Municipal.

Allí se generó un espacio destinado al encuentro y al diálogo con la comunidad, con el objetivo de continuar instalando la importancia de hablar sobre salud mental y acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

La jornada concluyó con la iluminación del edificio municipal de color amarillo, como parte de la campaña de concientización y del compromiso con la prevención.

Desde la Mesa de Salud Mental remarcaron la importancia de generar espacios donde sea posible hablar, escuchar y acompañar, promoviendo una mayor sensibilización sobre esta problemática.

Municipalidad de General Rodríguez