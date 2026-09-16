Sociedad

Provincia consolida el programa que impulsa formación obligatoria en Buen Trato

Posted on by rodrigos
16
Sep

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires formalizó el Programa Provincial de Buen Trato hacia Niñas, Niños y Adolescentes, una herramienta destinada a profundizar la implementación de la Ley Nº 15.248 y fortalecer las políticas de prevención de las violencias contra las infancias y adolescencias.

La iniciativa es llevada adelante por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque. Desde la puesta en marcha de las capacitaciones, la Provincia ya alcanzó a más de 7 mil personas pertenecientes a más de 120 municipios.

La normativa, considerada de vanguardia en materia de promoción y protección de derechos, establece la capacitación obligatoria de trabajadores y personal jerárquico de los tres poderes del Estado provincial.

También alcanza al personal de establecimientos educativos y sanitarios de gestión privada sujetos al control estatal, así como a integrantes de organizaciones de la sociedad civil que reciben recursos de la Provincia.

La directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres, destacó: “La formalización del Programa es el instrumento que nos permite optimizar el trabajo que venimos realizando como autoridad de aplicación, con el que ya llegamos a más de 7 mil personas de más de 120 municipios, y avanzar hacia la implementación total de la Ley”.

“Con este paso se habilita la firma de convenios específicos con municipios, universidades y organizaciones de la comunidad, lo que amplía las posibilidades para la formación de más equipos de Promoción del Buen Trato, desde la perspectiva del fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, agregó Cáceres.

La Ley Nº 15.248 busca desnaturalizar las prácticas cotidianas de violencia psicológica, física y simbólica contra niñas, niños y adolescentes, además de promover el conocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Su autora es la diputada provincial mandato cumplido Mariana Larroque.

La formalización del Programa permitirá consolidar una estrategia provincial de capacitación y articulación territorial, ampliar el alcance de las acciones y brindar herramientas a quienes intervienen cotidianamente en ámbitos vinculados con las infancias y adolescencias.

gba.gob.ar