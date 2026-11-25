El último Boletín Epidemiológico Nacional informó que dos de los contagios corresponden a personas con antecedentes de viaje a México y República Dominicana.

El tercero fue detectado en la provincia de Buenos Aires y también tiene antecedente de viaje a México.Tres nuevos casos de dengue fueron notificados en el país, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional.

En dos de ellos se identificó el serotipo DENV-2, mientras que en el restante todavía no se pudo determinar el tipo de virus.Con estas notificaciones, ya son 11 los casos registrados en lo que va de la temporada 2026-2027.

Todos fueron clasificados como importados, es decir, tienen antecedentes de viaje al exterior.De los 11 contagios, cuatro corresponden a la provincia de Buenos Aires, con antecedentes de viaje a Brasil, Ecuador, México y República Dominicana.

Otros tres fueron registrados en la Ciudad de Buenos Aires, con viajes previos a Perú y Brasil.Además, se notificaron dos casos en Córdoba, uno en Santa Fe y otro en Santa Cruz. Estos últimos corresponden a personas que viajaron a Perú y Costa Rica, respectivamente.

El informe también detalló que, de los 1.584 casos sospechosos acumulados, 797 fueron descartados, 760 permanecen en estudio y 16 fueron clasificados como probables.ChikungunyaEn cuanto a la fiebre chikungunya, durante la última semana analizada no se notificaron nuevos casos. Hasta el momento, se mantiene un único contagio en el departamento de Orán, provincia de Salta, en una persona con antecedente de viaje a Bolivia.

Aunque el escenario actual es de bajo riesgo, el informe señala la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica, especialmente en el NOA, para detectar posibles nuevos focos de transmisión.