Entre la noche del pasado viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de noviembre, delincuentes intentaron ingresar a un kiosco cerrado. El comercio se encuentra ubicado sobre la calle Rivadavia al 128, casi esquina Bartolomé Mitre (Ruta 7), casco céntrico norte de Moreno.

Los malvivientes procuraron romper los candados que aseguran la cortina metálica del local. Ante el aviso de la alarma, los propietarios del emprendimiento se hicieron presentes en el lugar. No había nadie, pero detectaron la presencia de dos supuestos “trapitos” en una zona que tiene prohibido el estacionamiento. Estos sujetos no habían sido vistos con anterioridad en las inmediaciones. Los dueños del kiosco les preguntaron a los habituales “cuidadores de vehículos” y dijeron no conocerlos.

Posteriormente se retiraron del lugar. Horas después, sonó nuevamente la alarma. Cuando regresaron, los rastreros habían roto parte de la fachada y utilizaron los ladrillos para vulnerar uno de los candados. Alguna circunstancia desconocida evitó que pudieran sacar el otro.

Los comerciantes están hartos de tener que reponer elementos robados o dañados durante las madrugadas. Invierten en Moreno pero no pueden descansar tranquilos, en medio de una situación económica que los asfixia.